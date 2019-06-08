المعدن الأصفر يواصل ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2019 بمصر والسعودية

سعر الذهب اليوم سجل خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع في قيمته بعد أن سجلت أوقية الذهب ارتفاعاً عالمياً، فقد انعكست قرارات ترامب بشأن فرض رسوم على واردات المكسيك وكذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة على أسعار الذهب اليوم، جديراً بالذكر أن سعر الذهب في مصر قد سجل ارتفاع طفيف في نهاية تعاملات أمس الجمعة ليسجل عيار 21 بنحو 623 جنية للجرام.

أسعار الذهب اليوم

فئة كبيرة من المواطنين بشكل يومي تتطلع لمعرفة أسعار الذهب اليوم ليس فقط في مصر، بل في العالم بأكمله، وتحديداً الوطن العربي، ونتيجة للتغيرات التي تطرأ ومازالت على المعدن الأصفر بعد قرارات الرئيس الأمريكي ترامب، ووفق لأخر تحديثات محلات الصاغة بمصر فقد سجل عيار 18 بنحو 536 جنية للجرام، وقد سجلت أوقية الذهب وفق أخر تقرير صادر من محلات الصاغة 1340 دولار.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاع جديد بنحَ ٣ جنيهاع للجرام عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب نحو ١٣٤٠ دولار، تزامناً مع التعاملات الصباحية ليوم السبت، وقد سجل الجنية الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب بنحو ٥٠٠٨ جنية، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم في مصر طبقاً لأخر تحديث.

الوحدة السعر للجرام مقابل الجنية عيار 24 715 عيار 21 626 عيار 18 536 الجنية الذهب 5008 أوقية الذهب 1340 دولار

مع العلم بأن أسعار الذهب السابقة لا تشمل قيمة المصنعية، فسعر المصنعية يختلف من صائغ لأخر ويختلف أيضاً لعوامل عديدة أخري، أبرزها حجم المشغولات، ولا يوجد قيمة مصنعية ثابتة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

مع ارتفاع الأوقية عالمياً، سجل سعر الذهب في السعودية استقرار تام حتي الآن، حيث استقر سعر أوقية الذهب عند 5029 ريال، فيما سجل عيار 24 بنحو 161.70 ريال مقابل الجرام، ونستعرض معكم الآن جدول أسعار الذهب في السعودية مُحدث الآن.

الوحدة السعر للجرام مقابل الريال السعودي السعر للجرام بالدولار عيار 24 161.70 43.12 عيار 22 148.23 39.52 عيار 21 141.49 37.73 عيار 18 121.28 32.34 الجنية الذهب 1132 301.82 أوقية الذهب 5029 1341

فيما بلغ كيلو الذهب بالريال السعودي 161.702 ريال، ونتابع معكم على مدار اليوم السبت أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر والسعودية ورصد كافة التغييرات على الفور حالة تحرك أوقية الذهب سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض عالمياً.