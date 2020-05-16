الودائع قصيرة الأجل.. ماذا عن أسعار فائدتها في البنوك المصرية؟

تُتيح البنوك العاملية في مصر للشركات والأفراد إمكانية الاستفادة الودائع قصيرة الأجل التي التي تنقسم بين أسبوع إلى أسبوعين، أو من شهر إلى شهرين، أو 3 أشهر إلى 6 أشهر أو 6 أشهر إلى سنة، وهي تتماشى أكثر مع الشركات التي تحتاج سيولة من خلال فائدة في مدد قليلة.

ومن أفضل ما يُميز تلك الودائع التي تُعد أحد أهم المنتجات الإدخارية للبنوك العاملة في مصر، أنه يُمكن للعميل سواء شركات أو أفراد، سحب أصلها في أي وقت قبل أن ينتهي أجلها المحدد، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية جراء فيروس كورونا المستجد، واحتياج كثير من المواطنين لسيولة باستمرار لصرفها في أمور كثيرة.

الودائع قصيرة الأجل

وبعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 3% في 15 مارس الماضي جراء أزمة فيروس كورونا، حاولت البنوك المصرية تدارك تبعات هذا القرار بجذب العملاء عن طريق محافظ ادخارية مختلفة ومنها الودائع قصيرة الأجل التي عدلت أسعار الفائدة عليها لتتلائم مع الظروف الطارئة الجديدة.

وأتاحت نحو 7 بنوك في مصر هذه الميزة للشركات والأفراد للاستفادة بفائدة معقولة في فترات مختلفة، وذلك على النحو التالي:

اسم البنك حد الوديعة أسبوع – شهر شهر – شهرين 3 أشهر 6 أشهر سنة CIB من 5 آلاف لـ50 مليون جنيه 0.75% إلى 3% سنويا 2.5% إلى 7.25% سنويا 2.75% إلى 7.5% سنويا 3% إلى 7.5% سنويا 3% إلى 8% سنويا العربي الإفريقي الدولي 5 آلاف لأكثر من 500 ألفا 2.12% إلى 2.5% سنويا 3.12% إلى 3.5% سنويا 3.26% إلى 4% سنويا 4.12% إلى 4.5% سنويا 4.62% إلى 5% سنويا كريدي أجريكول 1% سنويا 3.5% سنويا 4.5% سنويا 5% سنويا 6% سنويا EG بنك 2.5% سنويا 3% سنويا 3.5% سنويا 4% سنويا 4.5% سنويا 5% سنويا الأهلي المصري 2.25% سنويا 2.75% سنويا 4.5% سنويا 4.5% سنويا 4.75% سنويا 4% سنويا القاهرة 2.75% سنويا 3% سنويا 4.5% سنويا 4.5% سنويا 4.75% سنويا 4.75% سنويا الإسكندرية 1.5% سنويا 1.75% ،سنويا 3.5% سنويا 4.5% سنويا 4.75% سنويا 5.25% سنويا

مقارنة مع الشهادات الإدخارية

ووفقًا للبنوك العاملة في مصر، التي أتاحت الوديعة قصيرة الأجل للعملات من الشركات والأفراد، فإن وقتها يمتد من أسبوع وحتى سنة، وهناك ودائع تمتد لسنتين، كما تختلف الفائدة بين آجال كل وديعة، كما يمكن إلغاؤها في أي وقت وسحب قيمتها، وذلك بخلاف الشهادات الإدخارية التي لا يمكن إلغاؤقل قبل مرور 6 أشهر على عملية الشراء.