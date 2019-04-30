الورقة الخضراء الآن | سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 30-4-2019 في البنوك المصرية

سعر صرف الدولار في مصر اليوم نستعرضه معكم الآن بعد 4 أيام عطلة رسمية في البنوك، عاودت البنوك المصرية عملها من جديد اليوم الثلاثاء، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم نتيجة للتغيرات التي أصبحت تتعرض لها الورقة الخضراء منذ قرار تعويم الجنية المصري 2016، فأصبحت حالة العرض والطلب المُتحكمه بشكل كبير في سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري، وترتبط معظم أسعار السلع والأدوات الكهربائية المستوردة من الخارج بقيمة الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم

شهد الدولار منذ مطلع الشهر الجاري أبريل 2019 انخفاض تدريجي في قيمته أمام الجنية المصري بلغت قيمة الإنخفاض بنحو 13 قرش، ويُسجل الآن مصرف أبو ظبي أعلى سعر للشراء بقيمة 17.15 جنية مقارنة بقيمة الدولار اليوم في البنوك الأخري، ونستعرض معكم جدول أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك المشرق 17.13 17.23 بنك الإسكندرية 17.12 17.22 التجاري الدولي CIB 17.10 17.20 مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.23 البنك المركزي المصري 17.11 17.24 البنك الأهلي المصري 17.12 17.22 بنك البركة 17.13 17.23 كريدي أجريكول 17.13 17.23 المصرف المتحد 17.12 17.22

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء 17.13 جنية مقابل 17.23 جنية، فيما بلغت قيمة الورقة الخضراء في بنك عودة 17.12 للشراء مقابل 17.22 جنية.

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

الإقبال على تغيير العملات من السوق السوداء قل بشكل كبير منذ قرار البنك المصري الصائب بتعويم العملة المصرية، فأصبحت أسعار الدولار في السوق السوداء مُقاربة لسعر صرف الدولار في البنوك، واستقر متوسط سعر الدولار في السوق السوداء عند 17.20 للشراء مقابل 17.25 جنية.

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