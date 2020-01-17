الورقة الخضراء بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 17-1-2020 في محافظات سوريا

سعر الدولار اليوم في سوريا شهد ارتفاع جديد في مختلف المحافظات بالسوق السوداء، هذا الارتفاع يمثل عبء على كاهل المواطنين حيث أن أسعار الدولار حين تزداد ترتفع معها أسعار السلع والمواد الأساسية التي يحتاج إليها أي مواطن سوري، سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي شهد في الأيام الماضية أرتفاع غير مسبوق بعد أن كان لا يتجاوز الخمسون ليرة في عام 2011 ها هو الآن يتخطى حاجز الألف ومئتي ليرة في انهيار تام للعملة المحلية السورية أمام الدولار، ونظراً لأهمية سعر الدولار لكل مواطن نتعرف في هذه المقالة على الأسعار في مختلف المحافظات السورية.







سعر الدولار اليوم في سوريا في المحافظات السورية

أسعار الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء:







دمشق سجل الدولار سعر 1215 مبيع و 1195 شراء.

بيروت سجل الدولار سعر 1210 مبيع و 1190 شراء.

حمص سجل الدولار سعر 1215 مبيع و 1195 شراء.

درعا سجل الدولار سعر 1215 مبيع و 1195 شراء.

طرطوس سجل الدولار سعر 1215 مبيع و 1195 شراء.

الرقة سجل الدولار سعر 1216 مبيع و 1196 شراء.

منبج وحماه سجل الدولار سعر 1216 مبيع و 1196 شراء.

ادلب سجل الدولار سعر 1220 مبيع و 1200 شراء.

حلب سجل سعر الدولار اليوم سعر 1213 مبيع و 1194 شراء.

أسعار الدولار اليوم في سوريا

وترجع زيادة سعر الدولار في سوريا إلى عوامل عدة منها الاضطرابات في الشقيقة لبنان والتي كانت المنفذ الوحيد لإدخال الدولار البلاد وعندما توقف زاد السعر بشكل جنوني، وكذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على سوريا زاد من الوضع تدنياً، ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الدولار في السوق السوداء إلا أن السعر في المصرف المركزي مستقر عند 435 ليرة للشراء و438 ليرة للبيع.