الورقة الخضراء | سعر الدولار أمام الجنية اليوم الخميس 2-5-2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الدولار أمام الجنية مع عودة البنوك للعمل اليوم الخميس بعد عطلة أمس الأربعاء تزامناً مع عيد العمال، استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلي بنك لسعر الشراء لليوم السابع بقيمة 17.15 جنية للشراء مقابل 17.23 للبيع، وشهدت أسعار العملات بشكل عام خلال ال6 أشهر الماضية استقرار لحظي، بعد تعويم الجنية المصري أصبحت أسعار الدولار في البنوك أحد أهم اهتمامات المواطنين خاصةَ وأن سعر الدولار اليوم مرتبط بأسعار الكثير من السلع وكذلك جميع الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج.

سعر الدولار أمام الجنية اليوم الخميس

شهد سعر الدولار أمام الجنية خلال الشهر الماضي أبريل 2019 حالة من الانخفاض الملحوظ، واستقرار منذ بداية الشهر الجاري مايو 2019، استقر سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.13 جنية للشراء مقابل 17.23 للبيع، وإليكم أسعار الدولار اليوم في كافة البنوك مُحدثة وفق آخر تقارير صادرة من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء بالجنية سعر البيع بالجنية بنك المشرق 17.13 17.23 كريدي أجريكول 17.13 17.23 البنك الأهلي المصري 17.12 17.22 بنك مصر 17.12 17.22 بنك الإسكندرية 17.12 17.22 المصرف العربي الدولي 17.12 17.22 HSBC 17.14 17.22 بنك البركة 17.13 17.23 البنك المركزي المصري 17.11 17.21

فيما سجل بنك الكويت الوطني أقل سعر للبيع مقارنة بقيمة الدولار اليوم الخميس في البنوك الأخري بنحو 17.20 جنية، ونتابع معكم سعر الدولار اليوم الخميس على مدار اليوم مع بداية التعاملات الصباحية لحظة بلحظة فور حدوث أي تحرك جديد في قيمة الورقة الخضراء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس

استطاع البنك المركزي المصري بقرار التعويم الصائب منذ 2016 بجذب أنظار المواطنين إلي الإقبال للبنوك سواء لشراء أو بيع العملات، الأمر الذي تسبب في تقارب سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل قيمة الدولار في البنوك، وقد سجل الدولار اليوم الخميس في السوق السوداء بنحو 17.20 للشراء مقابل 17.25 جنية للبيع.

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