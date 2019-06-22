اليورو بـ 18.69 جنيه.. تابع أسعار العملات اليوم السبت 22-6-2019 أمام الجنيه المصري

سجلت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه استقرار في جميع البنوك، العربية والأجنبية، وعلى رأسهم الدولار الأمريكي والذي استقر سعر صرفه في البنوك وفق التقارير الأحدث حتى الآن 16.65 جنيه للشراء مقابل 16.75 للبيع، بينما سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر والعربي الأفريقي الدولي 18.69 للشراء مقابل 18.94 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي كريدي أجريكول والتجاري الدولي 4.42 للشراء مقابل 4.46 للبيع.

أسعار العملات اليوم

بعد تراجع أسعار العملات اليوم في نهاية التعاملات الأسبوعية يوم الخميس الماضي مقابل الجنيه، استقرت لليوم الثانى على التوالي، خاصةً وأنه لا يوجد تعاملات في البنوك حالياً، وأسعار العملات مقابل الجنيه بعد قرار التعويم أصبحت تخضع لحالة العرض والطلب، وإليكم أحدث أسعار العملات أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري.

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سعر الدولار اليوم السبت 22-6-2019 في جميع البنوك.

العملة شراء بيع الدولار الأمريكي 16.65 16.75 الريال السعودي 4.4298 4.4664 اليورو 18.693 18.956 إسترليني 21.0356 21.3177 الدينار الكويتي 54.7517 55.1895 الدرهم الإماراتي 4.5306 4.5603 الدولار الكندي 12.532 12.7367 اليوان الصيني 2.4148 2.447 الدولار الإسترالي 11.4552 11.6128

وسجل سعر الكرونا دنماركي مقابل الجنيه بنحو 2.5 جنيه للشراء مقابل 2.53 جنيه للبيع، وبلغت قيمة ين 100 أمام الجنيه في أحدث تعاملات للبنك الأهلي المصري 15.3981 للشراء مقابل 15.5857 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وسجل في بنك مصر والأهلي المصري 16.65 للشراء مقابل 16.75 للبيع، في حين سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الورقة الخضراء بقيمة 16.71 جنيه، وسجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع العملة الخضراء بنحو 16.74 جنيه.

وسجل الدولار في كل من بنك الإسكندرية، العربي الأفريقي الدولي، كريدي أجريكول، قناة السويس، التعمير والإسكان، وبنك عودة 16.65 للشراء مقابل 16.75 جنيه للبيع، في حين سجل في المصرف المتحد، التجاري الدولي 16.64 للشراء مقابل 16.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك البركة 18.70 للشراء مقابل 19.01 جنيه للبيع، وسجل اليورو مقابل الجنيه في كل من البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، كريدي أجريكول، بنك مصر، العربي الأفريقي الدولي 18.69 للشراء مقابل 18.93 جنيه للبيع.

بينما سجل اليورو اليوم في كل من المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، التجاري الدولي 18.68 للشراء مقابل 18.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي من العملات العربية البارزة والأكثر تداولاً في بنوك مصر، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي المصري 4.43 جنيه للشراء مقابل 4.47 للبيع، بعد انخفاض بنحو قرش في تعاملات الخميس.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك عودة، مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء 4.44 مقابل 4.47 للبيع، ونتابع معكم على مدار اليوم أسعار العملات في مصر عبر موقع كلمة دوت أورج.