اليورو بـ 18.72 جنيه.. اعرف أسعار العملات اليوم الإثنين 17-6-2019 مقابل الجنيه

مع بداية تعاملات الإثنين نرصد لكم اليوم أسعار العملات اليوم في كافة البنوك طبقاً لأخر تقارير ، حيث شهد سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك مساء أمس إنخفاض طفيف للغاية، ليستقر مع تعاملات الإثنين في البنك الأهلي المصري عند 18.72 للشراء مقابل 18.87 للبيع، وبلغ متوسط سعر اليورو في البنوك بنحو 18.73 للشراء مقابل 18.97 جنيه، بينما استقر سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات اليومية في بنك مصر عند 4.44 جنيه للشراء مقابل 4.48 للبيع، وبلغ متوسط سعر العملة السعودية في البنوك عند 4.44 مقابل 4.49 للبيع.

أسعار العملات في البنوك

تباينت أسعار العملات في البنوك منذ بداية الأسبوع الجاري بشكل طفيف للغاية ما بين ارتفاع وانخفاض قليل للغاية، جديراً بالذكر أن سعر الدولار مساء أمس قد شهد ارتفاع في بعض البنوك بنحو قرشين في بنك الإسكندرية، ليستقر عند 16.69 للشراء مقابل 16.79 للبيع، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 16.72 للشراء مقابل 16.82 للبيع، ونتابع معكم أسعار العملات في البنوك لحظة بلحظة على مدار تعاملات الإثنين.

أسعار العملات اليوم

وفقاً للتعاملات الصباحية في البنك الأهلي المصري شهدت كافة العملات استقرار تام أمام الجنيه المصري على نفس المتوسطات التي سجلتها مساء أمس، وإليكم أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري مُحدثة الآن.

العملة شراء بيع الدولار 16.71 16.81 اليورو 18.7236 18.8675 الريال السعودي 4.4447 4.4821 الدينار الكويتي 54.9472 55.3325 الريال القطري 4.34 4.62 الدرهم الإماراتي 4.5493 4.5766 الريال العماني 43.4 43.67 الدينار البحريني 44.32 44.59 الجنيه الإسترلينى 21.0128 21.1856

بينما سجل اليورو في بنك مصر 18.72 جنيه للشراء مقابل 18.98 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك مصر 4.44 مقابل 4.49 للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر 4.55 للشراء مقابل 4.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم

مصرف أبو ظبي الإسلامي يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.72 للشراء مقابل 16.82 للبيع، ويُسجل التجاري الدولي وفق تقارير الإثنين أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.77 جنيه، وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك 16.70 مقابل 16.80 للبيع.

سعر الريال السعودي

يُقدم البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال مقارنة بأسعار الريال السعودي في باقي البنوك حالياً عند 4.46 جنيه، ويُقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أقل سعر لبيع الريال بنحو 4.47 جنيه، وعن متوسط قيمة العملة السعودية في البنوك فقد سجلت للشراء 4.44 مقابل 4.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم

اليورو أحد أبرز العملات الأجنبيه في مصر بعد الدولار، وقد سجل متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك 18.73 للشراء مقابل 18.95 للبيع، في حين سجل بنك التنمية والإئتمان الزراعي أعلى سعر لشراء اليورو بنحو 19.11 جنيه، في حين سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر لبيع اليورو بنحو 18.85 جنيه.