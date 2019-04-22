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انتعاش أسعار الذهب اليوم الإثنين 22-04-2019 بعد تكبد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

انتعشت أسعار الذهب اليوم الإثنين عالميًا، بعدما انخفضت على مدى الأربعة أشهر الماضية إلى أقل مستوى خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة بالأسواق الأوروبية ولقى المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.

أسعار الذهب اليوم

وقالت «رويترز»: «إن أسعار الذهب ارتفعت في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1278.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بعدما اقترب سعر الأوقية في الجلسة السابقة من 1270.63 دولار، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر 2018».
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انخفاض أسعار الذهب الجلسة السابقة

ويذكر أن الذهب انخفض بمعدل 1.2% في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي.

#أسعار_الذهب_في_مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 707.11 جنيه $41.15
سعر الذهب عيار 22 648.19 جنيه $37.73
اسعار الذهب عيار 21 618.74 جنيه $36.01
اسعار الذهب عيار 18 530.34 جنيه $30.87
سعر الذهب عيار 14 412.49 جنيه $24.01
سعر الذهب عيار 12 353.56 جنيه $20.58
سعر الذهب عيار 9 265.17 جنيه $15.43
اسعار أوقية الذهب 21,991 جنيه $1,280
اسعار جنيه الذهب 4,950 جنيه $288.09
اسعار كيلو الذهب 707,115 جنيه $41,154
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 695 إلى 697
عيار 22 637 إلى 639
عيار 21 608 إلى 610
عيار 18 521 إلى 523
عيار 14 405 إلى 407
عيار 12 347 إلى 349
الاونصة 21,610 إلى 21,681
الجنيه الذهب 4,864 إلى 4,880
الكيلو 694,857 إلى 697,143

#أسعار_الذهب_في_السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 154.20 ريال $41.15
سعر الذهب عيار 22 141.35 ريال $37.73
اسعار الذهب عيار 21 134.93 ريال $36.01
اسعار الذهب عيار 18 115.65 ريال $30.87
سعر الذهب عيار 14 89.95 ريال $24.01
سعر الذهب عيار 12 77.10 ريال $20.58
اسعار أوقية الذهب 4,796 ريال $1,280
اسعار جنيه الذهب 1,079 ريال $288.09
اسعار كيلو الذهب 154,199 ريال $41,154

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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