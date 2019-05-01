انحفاض طفيف | سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-5-2019 في محلات الصاغة بمصر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء تراجع جديد في العطلة الرسمية لعيد العمال، وسجلت أعيرة الذهب في محلات الصاغة تراجع طفيف بنحو جنيهان للجرام الواحد، بعد انخفاض أوقية الذهب عالمياً بقيمة 4 دولار، وقد سجل العيار الأكثر إقبالاً من المواطنين في مصر عيار 21 بقيمة 613 جنية مقابل الجرام الواحد، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد ارتفعت مساء أمس الثلاثاء بشكل طفيف مع ارتفاع الأوقية عالمياً.

سعر الذهب في مصر الأربعاء

نتيجة للتذبذات التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترات الماضية وتحديداً من بعد تعويم الجنية أمام العملات الأخري، أصبحت أسعار الذهب في مصر أحد أهم اهتمامات المصريين بعد سعر الدولار في البنوك، وقد سجلت أوقية الذهب اليوم 1280 دولار، وسجل الجنية الذهب 4904 جنية الذي يزن 8 جرام، وإليكم سعر الذهب في مصر وفق آخر تحديث في محلات الصاغة الآن.

عيار الذهب السعر مقابل الجنية الآن عيار 24 701 عيار 21 613 عيار 18 525 الجنية الذهب 4904

فيما سجل عيار 22 بنحو 640 جنية، وقد يختلف سعر الذهب في محلات الصاغة عن الأسعار المعروضة في الجدول السابق، ولكن بشكل طفيف بنحو 50 قرش وحتي جنية كحد أقصي، مع مراعاه قيمة المصنعية التي تختلف من مكان لأخر وفق عوامل رئيسية أبرزهم حجم المشغولات.

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أسعار الذهب اليوم

نتابع معكم أسعار الذهب اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج ضمن نشرتنا الاقتصادية المُتجددة بشكل يومي، وقد سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم انخفاض طفيف فقد سجل عيار 21 اليوم الأربعاء 135.41 ريال مقابل 135.61 ريال في التعاملات المسائية مساء أمس الثلاثاء، وسجل الجنية الذهب في السعودية 1083 ريال.

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