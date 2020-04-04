انخفاض أسعار الدواجن وتوقعات بمزيد من التراجع حتى شهر رمضان  

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة من شهر مارس الماضي ، ارتفاع تدريجي ملحوظ في الأسعار ، لتبدأ بالانخفاض منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ومنها حظر التجول بدايةً من الأسبوع الماضي، وتعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية ، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة حتى بداية شهر رمضان المبارك، وفقًا لاتحاد الغرف التجارية الذي أكد انخفاض سعر الدواجن خلال الأسبوع الماضي بقيمة 10 جنيهات مسجلة 24 جنيه للكيلو في المزرعة ، وتباع بسعر 29 جنيه للمستهلك في الأسواق.

أسعار الدواجن

سعر الدواجن اليوم

تسجل الدواجن اليوم في السوق المصرية بعد انخفاض أسعارها حسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء : في المزرعة 24 جنيه للكيلو، وللمستهلك 29 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الفراخ البلدي : في المزرعة بين 36 – 37 جنيه للكيلو، وتباع للمستهلك بحد أقصى 42 جنه للكيلو.

سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 19 – 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 12 – 15 جنيهًا .

سعر الكتكوت الاحمر “ساسو” يسجل نحو 5.5 جنيه .

سعر الكتكوت البلدي يسجل نحو 1.75 جنيه.

ويستقر سعر البيض عند 30 جنيه في المزرعة، في حين يباع للمستهلك بـ 36 جنيه.

توقعات بانخفاض سعر الدواجن

وحيث أن سعر الدواجن تتأثر بالدرجة الأولى بحالتي العرض والطلب وبقيمة تكلفة الإنتاج، فإنه من المتوقع وفقًا لتصريحات ” السيد” أن تستمر بالانخفاض حتى ما قبل شهر رمضان المقبل ، ثم يعود للارتفاع مجددًا قبل حلول رمضان بـ3 أيام بسبب ازدياد الطلب عليها، ويستمر ذلك حتى الأسبوع الأول من الشهر ، وتتراجع مجددًا مع انخفاض الطلب عليها ، حيث ينقسم رمضان إلى 3 فترات لجهة نمط الإقبال على الشراء ، الأولى تبدأ بالإقبال الشديد على الأغذية والفترة الثانية إقبال على شراء الكحك، والفترة الثالثة شراء الملابس الخاصة بالعيد.