انخفاض أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

بواسطة محمود عطا الله
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.5% على خلفية مخاوف بشأن عدم إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية الوفاء بديونها، حيث انخفض سعر أونصة الذهب عالميًا ليصل إلى 1987 دولار، ومن المرتقب ان تتخذ الولايات المتحدة قرارًا برفع سقف الدين، مما سيؤدي إلى عودة أسعار الذهب عالميًا إلى مستوياتها السابقة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

  • سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 بلغ 17332 دينار.
  • سعر جرام الذهب عيار 24 مقابل الدينار الكويتي الشراء 19.807 دينار، البيع 19.612 دينار.
  • عيار 22 سعر الشراء 18.155 دينار للجرام، سعر البيع 17.976 دينار للجرام.
  • عيار 18 سعر الجرام 14.855 دينار.
  • سعر الليرة العثمانية الذهب الكويت عيار 22 وزن 7.2 جرام هو 134.223 دينار.
  • سعر سبيكة الذهب السويسري 1 كيلو هو 19906 دينار.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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