انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات والجرام عيار 21 يسجل 610 جنيه

تراجعت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم السبت 18 مايو 2019 بمقدار 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك بسبب تراجع أسعار الذهب العالمية، حيث شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع بنسبة 0.56% وسجلت أوقية الذهب تراجع قدره 8 دولارات لتصبح سعر أوقية الذهب عالمياً بسعر 1277دولار بدلا من 1285 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر والأعلى تداول فى مصر 610 جنيهاً للجرام مع بداية تعاملات اليوم، ويعود انخفاض أسعار الذهب فى مصر إلى قوى العرض والطلب، وكذلك تتأثر الأسعار بالتغيرات التى فى السوق العالمي للذهب من ارتفاع وانخفاض السعر العالمي للذهب؛ وهى ترتبط بصورة كبيرة بأسعار الدولار فى البنوك والشركات الصرافة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 18 مايو 2019

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 610 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 522.75 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 697.25 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب سجل 4880 جنيه.

سعر أوقية الذهب سجلت 1277 دولار.

هذا وتتأثر أسعار الذهب فى مصر بقوى العرض والطب والمواسم والمناسبات، كما تشهد الأسعار بعض التفاوت من منطقة لأخري ومن محافظة لأخري وهذا التفاوت يتراوح ما بين 50 قرش إلى جنيه واحد فى سعر الجرام.

وصرح رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة واصفي أمين واصف بأن انخفاض وتراجع أسعار الذهب فى مصر هذه الأيام يتأثر بشهر رمضان حيث تشهد محلات الصاغة وأسواق الذهب فى مصر حالة من الركود لن موسم الزواج والخطوبة والاحتفالات تتوقف خلال شهر رمضان وتبدأ حالة الرواح خلال أيام العيد وبعد العيد بسبب موسم الزواج والاحتفالات