انخفاض اسعار الدواجن الى اقل معدلاتها منذ سنوات..والتجار “بيوتنا اتخربت” والمستهلك “خلي الغلابة تأكل”

تشهد اسعار الدواجن أو الفراخ حالة من الانخفاض لم تشهدها من قبل منذ سنوات، فقد وصل سعر كيلو الفراخ الى 20 جنية للكيلو، وهو ما يعتبر اقل انخفاض وصلت إليه اسعار الدواجن منذ سنوات، واختلفت الآراء حول أسباب انخفاض الاسعار بهذا الشكل.

لهذا اجر موقع نجوم مصرية هذا التحقيق مع مجموعة من المستهلكين وتجار الدواجن، والخبراء لمعرفة أسباب انخفاض اسعار الدواجن بهذا الشكل، وما اثر هذا الانخفاض على كل من التجار والمستهلك في مصر .

رأي المستهلكين في انخفاض أسعار الدواجن

في الحقيقة أن انخفاض الأسعار دائما ما يأتي في صف المستهلك، لان بذلك يتوفر له قود يوم ويستطيع شراء السلعة، فنجد أن الأقبال زاد من قبل المستهلك على شراء الدواجن بعد انخفاض أسعارها، فقال محمد هاشم، من مركز ناصر محافظة بني سويف، أن هذا الانخفاض جعل الإنسان يقبل على شراء الدواجن فبالرغم من أن معظم البيوت ملئية الآن بلحوم العيد ألا أن الناس تقبل على شراء الدواجن وتوفر اللحوم بالثلاجات ولك لانخفاض اسعار الدواجن.

أما أمال محمد على، ربة منزل،35 عام، فتقول “خلي الغلابة تأكل” وأكملت حديثها “يارب ترخص كمان وكمان” أحنا عاوزين كل حاجه ترخص اسن من الغلاء اللي أحنا عايشين فيه.

رأي باعة الدواجن والتجار

أما التجار فيقول محمود زغلول من مركز ناصر بني سويف انخفضت الدواجن وزاد الأقبال على الشراء فبعد أن كان الزبون يأخذ فرخة واحده الآن من الممكن أن يأخذ اكثر من فرخة ومن الممكن أن يأخذ الفراخ الكبيرة وذلك لانخفاض السعر.

رأي المربين وأصحاب المزارع في انخفاض اسعار الفراخ

يقول ياسر عبدالرحمن من تجار الدواجن بمحافظة بني سويف 40 عام من مركز سمسطا، أن ما يحدث الآن وما يشهده سوق الدواجن هو خراب بيوت لكل أصحاب المزارع والمربين الصغار فكل المربين وأصحاب المزارع يخسرون الألف في هذه الفترة بسبب ركود الأسواق وانخفاض الاسعار.

أسباب انخفاض الاسعار

يرى البعض أن انخفاض أسعار الدواجن في هذا الوقت من العام يحدث كل عام وذلك بسبب الخروج من اجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما ينتج عنها توافر اللحوم لدى الناس في المنازل في الثلاجات، فيتجهون إلى أكلها أولا ويعكفون عن شراء لحوم جديدة او دواجن.

ويرى البعض الأخر أن من الأسباب التي أدات إلى انخفاض الدواجن في مصر هي تربية الدواجن في المنازل في البيوت وخاصة في الأرياف فاليوم اغلب البيوت في الأرياف تقوم بتربية الدواجن في المنزل بعد أن أصبحت طرق العناية وتربيتها ليست سرا ومتاحة لللجميع.

رأي الخبراء في انخفاض اسعار الدواجن

يرى أصحاب الخبرة والمربين وأصحاب المزارع أن السبب في انخفاض أسعار الدواجن هم السماسرة وسيطرتهم على سوق الدواجن وهو ما أدى إلى حالة من الركود في السوق المصرية، وسيطرت أصحاب المزارع الكبيرة على السوق وعلى الأسعار مما جعل أصحاب المزارع الصغيرة أو المربي الصغير لا يستطيع المنافسة.