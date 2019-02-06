انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. والنتيجة انخفاض أسعار السلع

واصل الدولار تراجعه في سوق العملة، اليوم الأربعاء، إذ انخفض في سائر البنوك، وبلغت قيمة انخفاضه في بعض البنوك ١٠ قروش، و٨ في البعض الآخر، فانخفض ببنوك مصر والأهلي المصري والعربى الأفريقى الدولى ليسجل نحو 17.55 جنيها للشراء و17.65 جنيها للبيع، وفي نفس الوقت سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 17.56 جنيها للشراء و17.66 جنيها للبيع

انخفاض أسعار الدولا بالبنوك

وسجل الدولار الأمريكي في بنك البركة نحو 17.59 جنيها للشراء، و17.69 جنيها للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 17.6 جنيها للشراء و17.7 جنيها للبيع.

وتراجع الدولار ليصل سعره في بنك بلوم نحو 17.58 جنيها للشراء و17.68 جنيها للبيع.

انخفاض الدولار أمام الجنيه

وقال أحمد شيحة، عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين: “إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه يعتبر مؤشرا جيدا لاستعادة العملة المحلية قوتها بعد أن فقدتها في الفترة الأخيرة، بعد قرار تعويم الجنيه”. مشيرا إلى أن هبوط الدولار يعتبر دليلا على انخفاض أسعار السلع وتمثل قيمة الانخفاض نحو 2% من القيمة الجمركية على السلع.

انخفاض أسعار السلع نتيجة ركود الدولار

وأوضح شيحة أن السلع ينخفض سعرها الأيام المقبلة بعد انخفاض الدولار، نتيجة تحويلات المصريين من الخارج، وركود الدولار وتوافر الاحتياطي النقدي.