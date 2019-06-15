انخفاض سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء

بدأت تعاملات صباح اليوم السبت بتراجع جديد لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بأربعة قروش عن سعر أمس الجمعة على حسب ما نشرته المواقع الإلكترونية للبنوك الحكومية والخاصة وعلى الرغم من إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت لم يشهد الدولار أي ارتفاع جديد في السوق السوداء التي تزيد سعرها عن البنوك بقروش قليلة وشهدت الأيام الماضية تراجع مفاجئ لسعر الوارقة الخضراء في مصر بعد أن ظل مستقرارا لمدة عامين متخطيا الـ17 جنيها ومقتربا من الـ18 جنيها حتى بدأ الجنيه يتاعفى في الفترة الأخيرة مما جعلى الجميع يتوقع المذيد من التراجع لسعر الدولار في مصر .

انخفاض سعر الدولار.

سجل سعر صرف الدولار اليوم 16.71 جنيها للشراء، بينما سجل 16.81 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وفي المقدمة البنك الأهلى المصرى كما سجل أيضا البنك العربي الأفريقي 16.68 للشراء بينما بلغ سعر البيع 16.78 جنيها, وفي نفس الوقت يتوقع خبراء أن يستمر تراجع سعر الورقة الخضراء هذا العام لتصل إلى 16 جنيها.

سعر الدولار اليوم بالبنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك المشرق 16.71 16.81 4 أيام بنك مصر 16.71 16.81 5 أيام البنك المصرى الخليجى 16.71 16.81 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.71 16.81 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 16.71 16.81 5 أيام بنك البركة 16.71 16.81 4 أيام البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 5 أيام بنك بلوم 16.70 16.80 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.70 16.80 يوم واحد كريدى أجريكول 16.70 16.80 يومين اتش اس بى سى HSBC 16.70 16.80 5 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 16.70 16.80 5 أيام المصرف المتحد 16.69 16.79 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 16.69 16.79 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 16.69 16.79 5 أيام بنك قناة السويس 16.69 16.79 4 أيام البنك المركزى المصرى 16.69 16.81 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 16.68 16.78 4 أيام بنك عودة 16.68 16.78 يومين المصرف العربى الدولى 16.68 16.78 5 أيام بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.68 16.78 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.68 16.78 5 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.67 16.77 5 أيام بنك الإسكندرية 16.67 16.77 5 أيام

سعر الدولار بالسوق السوداء.

بدأت تعاملات الدولار في السوق السوداء بثابت سعر الدولار عند 16.74 جنيها للشراء و 16.84 جنيها للبيع و كان سعر الدولار اليوم قد تراجع بشكل طفيف في منتصف العام ثم عاد ليرتفع مرة أخرى، وتسير حركة البيع والشراء للعملة الخضراء بشكل متوازن على مستوى كل البنوك.