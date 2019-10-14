انخفاض سعر الذهب اليوم الأثنين 14-10-2019 في محلات الصاغة المصرية والأسواق المحلية بالسعودية
استقر سعر الذهب اليوم الأثنين 14-10-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث انخفض سعر المعدن الأصفر بمقدار 6 جنيهات للجرام خلال أسبوع ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 674 جنيها، وفي السطور القادمة سوف نعرض أسعار مفصلة عن جرام كل عيار من الذهب.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|770 إلى 773
|عيار 22
|706 إلى 708
|عيار 21
|674 إلى 676
|عيار 18
|578 إلى 579
|عيار 14
|449 إلى 451
|عيار 12
|385 إلى 386
|الاونصة
|23,956 إلى 24,027
|الجنيه الذهب
|5,392 إلى 5,408
|الكيلو
|770,286 إلى 772,571
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|13 أكتوبر
|780.43
|682.90
|585.34
|455.26
|390.22
|12 أكتوبر
|780.43
|682.90
|585.34
|455.26
|390.22
|11 أكتوبر
|779.64
|682.20
|584.74
|454.79
|389.82
|10 أكتوبر
|782.01
|684.27
|586.51
|456.17
|391.00
|9 أكتوبر
|789.73
|691.03
|592.30
|460.68
|394.86
|8 أكتوبر
|788.88
|690.28
|591.67
|460.18
|394.44
|7 أكتوبر
|783.12
|685.24
|587.35
|456.82
|391.56
|6 أكتوبر
|789.09
|690.47
|591.82
|460.30
|394.54
|5 أكتوبر
|789.09
|690.47
|591.82
|460.30
|394.54
|4 أكتوبر
|789.13
|690.50
|591.86
|460.33
|394.56
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|180.38 ريال
|$48.06
|سعر الذهب عيار 22
|165.35 ريال
|$44.05
|اسعار الذهب عيار 21
|157.84 ريال
|$42.05
|اسعار الذهب عيار 18
|135.29 ريال
|$36.04
|سعر الذهب عيار 14
|105.22 ريال
|$28.03
|سعر الذهب عيار 12
|90.19 ريال
|$24.03
|اسعار أوقية الذهب
|5,610 ريال
|$1,495
|اسعار جنيه الذهب
|1,263 ريال
|$336.41
|اسعار كيلو الذهب
|180,381 ريال
|$48,058
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, October 14, 2019 02:39 PM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|13 أكتوبر
|179.80
|157.33
|134.85
|104.89
|89.90
|12 أكتوبر
|179.80
|157.33
|134.85
|104.89
|89.90
|11 أكتوبر
|179.28
|156.87
|134.46
|104.58
|89.64
|10 أكتوبر
|180.22
|157.70
|135.17
|105.13
|90.11
|9 أكتوبر
|181.81
|159.09
|136.36
|106.06
|90.90
|8 أكتوبر
|181.74
|159.03
|136.31
|106.01
|90.87
|7 أكتوبر
|180.09
|157.58
|135.07
|105.05
|90.04
|6 أكتوبر
|181.48
|158.80
|136.11
|105.86
|90.74
|5 أكتوبر
|181.48
|158.80
|136.11
|105.86
|90.74
|4 أكتوبر
|181.56
|158.87
|136.17
|105.91
|90.78
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية