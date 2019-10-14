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أخبار إقتصادية

انخفاض سعر الذهب اليوم الأثنين 14-10-2019 في محلات الصاغة المصرية والأسواق المحلية بالسعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الأثنين 14-10-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث  انخفض سعر المعدن الأصفر بمقدار 6 جنيهات للجرام خلال أسبوع ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر  674 جنيها، وفي السطور القادمة سوف نعرض أسعار مفصلة عن جرام كل عيار من الذهب.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الذهب اليوم



متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24770 إلى 773
عيار 22706 إلى 708
عيار 21674 إلى 676
عيار 18578 إلى 579
عيار 14449 إلى 451
عيار 12385 إلى 386
الاونصة23,956 إلى 24,027
الجنيه الذهب5,392 إلى 5,408
الكيلو770,286 إلى 772,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر



اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
13 أكتوبر780.43682.90585.34455.26390.22
12 أكتوبر780.43682.90585.34455.26390.22
11 أكتوبر779.64682.20584.74454.79389.82
10 أكتوبر782.01684.27586.51456.17391.00
9 أكتوبر789.73691.03592.30460.68394.86
8 أكتوبر788.88690.28591.67460.18394.44
7 أكتوبر783.12685.24587.35456.82391.56
6 أكتوبر789.09690.47591.82460.30394.54
5 أكتوبر789.09690.47591.82460.30394.54
4 أكتوبر789.13690.50591.86460.33394.56

 

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سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24180.38 ريال$48.06
سعر الذهب عيار 22165.35 ريال$44.05
اسعار الذهب عيار 21157.84 ريال$42.05
اسعار الذهب عيار 18135.29 ريال$36.04
سعر الذهب عيار 14105.22 ريال$28.03
سعر الذهب عيار 1290.19 ريال$24.03
اسعار أوقية الذهب5,610 ريال$1,495
اسعار جنيه الذهب1,263 ريال$336.41
اسعار كيلو الذهب180,381 ريال$48,058
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, October 14, 2019 02:39 PM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
13 أكتوبر179.80157.33134.85104.8989.90
12 أكتوبر179.80157.33134.85104.8989.90
11 أكتوبر179.28156.87134.46104.5889.64
10 أكتوبر180.22157.70135.17105.1390.11
9 أكتوبر181.81159.09136.36106.0690.90
8 أكتوبر181.74159.03136.31106.0190.87
7 أكتوبر180.09157.58135.07105.0590.04
6 أكتوبر181.48158.80136.11105.8690.74
5 أكتوبر181.48158.80136.11105.8690.74
4 أكتوبر181.56158.87136.17105.9190.78

 

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري