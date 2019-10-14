انخفاض سعر الذهب اليوم الأثنين 14-10-2019 في محلات الصاغة المصرية والأسواق المحلية بالسعودية

استقر سعر الذهب اليوم الأثنين 14-10-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث انخفض سعر المعدن الأصفر بمقدار 6 جنيهات للجرام خلال أسبوع ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 674 جنيها، وفي السطور القادمة سوف نعرض أسعار مفصلة عن جرام كل عيار من الذهب.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الذهب اليوم







متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 770 إلى 773 عيار 22 706 إلى 708 عيار 21 674 إلى 676 عيار 18 578 إلى 579 عيار 14 449 إلى 451 عيار 12 385 إلى 386 الاونصة 23,956 إلى 24,027 الجنيه الذهب 5,392 إلى 5,408 الكيلو 770,286 إلى 772,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر







اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 13 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 12 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 11 أكتوبر 779.64 682.20 584.74 454.79 389.82 10 أكتوبر 782.01 684.27 586.51 456.17 391.00 9 أكتوبر 789.73 691.03 592.30 460.68 394.86 8 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44 7 أكتوبر 783.12 685.24 587.35 456.82 391.56 6 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 5 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 4 أكتوبر 789.13 690.50 591.86 460.33 394.56

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 180.38 ريال $48.06 سعر الذهب عيار 22 165.35 ريال $44.05 اسعار الذهب عيار 21 157.84 ريال $42.05 اسعار الذهب عيار 18 135.29 ريال $36.04 سعر الذهب عيار 14 105.22 ريال $28.03 سعر الذهب عيار 12 90.19 ريال $24.03 اسعار أوقية الذهب 5,610 ريال $1,495 اسعار جنيه الذهب 1,263 ريال $336.41 اسعار كيلو الذهب 180,381 ريال $48,058 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, October 14, 2019 02:39 PM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 13 أكتوبر 179.80 157.33 134.85 104.89 89.90 12 أكتوبر 179.80 157.33 134.85 104.89 89.90 11 أكتوبر 179.28 156.87 134.46 104.58 89.64 10 أكتوبر 180.22 157.70 135.17 105.13 90.11 9 أكتوبر 181.81 159.09 136.36 106.06 90.90 8 أكتوبر 181.74 159.03 136.31 106.01 90.87 7 أكتوبر 180.09 157.58 135.07 105.05 90.04 6 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74 5 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74 4 أكتوبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية