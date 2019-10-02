انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في محلات الصاغة بمصر والسوق المحلي بالسعودية
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 670 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 574 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5438 جنيه، وكيلو الذهب 765.000 جنيه، كما سجلت أوقية الذهب قيمة 1478 دولار.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|766 إلى 768
|عيار 22
|702 إلى 704
|عيار 21
|670 إلى 672
|عيار 18
|574 إلى 576
|عيار 14
|447 إلى 448
|عيار 12
|383 إلى 384
|الاونصة
|23,814 إلى 23,885
|الجنيه الذهب
|5,360 إلى 5,376
|الكيلو
|765,714 إلى 768,000
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|1 أكتوبر
|775.53
|678.61
|581.66
|452.40
|387.77
|30 سبتمبر
|770.90
|674.56
|578.19
|449.70
|385.45
|29 سبتمبر
|785.08
|686.96
|588.82
|457.97
|392.54
|28 سبتمبر
|785.08
|686.96
|588.82
|457.97
|392.54
|27 سبتمبر
|785.38
|687.22
|589.04
|458.14
|392.69
|26 سبتمبر
|789.53
|690.85
|592.16
|460.56
|394.76
|25 سبتمبر
|789.26
|690.62
|591.95
|460.40
|394.63
|24 سبتمبر
|804.03
|703.54
|603.03
|469.02
|402.01
|23 سبتمبر
|798.21
|698.45
|598.67
|465.63
|399.11
|22 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
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سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|178.13 ريال
|$47.49
|سعر الذهب عيار 22
|163.29 ريال
|$43.53
|اسعار الذهب عيار 21
|155.87 ريال
|$41.55
|اسعار الذهب عيار 18
|133.60 ريال
|$35.61
|سعر الذهب عيار 14
|103.91 ريال
|$27.70
|سعر الذهب عيار 12
|89.07 ريال
|$23.74
|اسعار أوقية الذهب
|5,540 ريال
|$1,477
|اسعار جنيه الذهب
|1,247 ريال
|$332.41
|اسعار كيلو الذهب
|178,135 ريال
|$47,486
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, October 02, 2019 09:55 AM بتوقيت دولة السعودية
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|1 أكتوبر
|178.79
|156.44
|134.09
|104.29
|89.39
|30 سبتمبر
|177.80
|155.58
|133.35
|103.72
|88.90
|29 سبتمبر
|180.56
|158.00
|135.43
|105.33
|90.28
|28 سبتمبر
|180.56
|157.99
|135.42
|105.33
|90.28
|27 سبتمبر
|180.52
|157.96
|135.39
|105.30
|90.26
|26 سبتمبر
|181.61
|158.91
|136.21
|105.94
|90.80
|25 سبتمبر
|181.56
|158.87
|136.17
|105.91
|90.78
|24 سبتمبر
|184.96
|161.84
|138.72
|107.89
|92.48
|23 سبتمبر
|183.95
|160.96
|137.97
|107.31
|91.98
|22 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52