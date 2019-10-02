انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في محلات الصاغة بمصر والسوق المحلي بالسعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 670 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 574 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5438 جنيه، وكيلو الذهب 765.000 جنيه، كما سجلت أوقية الذهب قيمة 1478 دولار.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.







سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 766 إلى 768 عيار 22 702 إلى 704 عيار 21 670 إلى 672 عيار 18 574 إلى 576 عيار 14 447 إلى 448 عيار 12 383 إلى 384 الاونصة 23,814 إلى 23,885 الجنيه الذهب 5,360 إلى 5,376 الكيلو 765,714 إلى 768,000 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر







متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 1 أكتوبر 775.53 678.61 581.66 452.40 387.77 30 سبتمبر 770.90 674.56 578.19 449.70 385.45 29 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 28 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 27 سبتمبر 785.38 687.22 589.04 458.14 392.69 26 سبتمبر 789.53 690.85 592.16 460.56 394.76 25 سبتمبر 789.26 690.62 591.95 460.40 394.63 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.03 469.02 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15

يهمك أيضاً

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 178.13 ريال $47.49 سعر الذهب عيار 22 163.29 ريال $43.53 اسعار الذهب عيار 21 155.87 ريال $41.55 اسعار الذهب عيار 18 133.60 ريال $35.61 سعر الذهب عيار 14 103.91 ريال $27.70 سعر الذهب عيار 12 89.07 ريال $23.74 اسعار أوقية الذهب 5,540 ريال $1,477 اسعار جنيه الذهب 1,247 ريال $332.41 اسعار كيلو الذهب 178,135 ريال $47,486 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, October 02, 2019 09:55 AM بتوقيت دولة السعودية

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 1 أكتوبر 178.79 156.44 134.09 104.29 89.39 30 سبتمبر 177.80 155.58 133.35 103.72 88.90 29 سبتمبر 180.56 158.00 135.43 105.33 90.28 28 سبتمبر 180.56 157.99 135.42 105.33 90.28 27 سبتمبر 180.52 157.96 135.39 105.30 90.26 26 سبتمبر 181.61 158.91 136.21 105.94 90.80 25 سبتمبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78 24 سبتمبر 184.96 161.84 138.72 107.89 92.48 23 سبتمبر 183.95 160.96 137.97 107.31 91.98 22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52