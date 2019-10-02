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أخبار إقتصادية

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في محلات الصاغة بمصر والسوق المحلي بالسعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 670 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 574 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5438 جنيه، وكيلو الذهب 765.000 جنيه، كما سجلت أوقية الذهب قيمة 1478 دولار.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

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سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24766 إلى 768
عيار 22702 إلى 704
عيار 21670 إلى 672
عيار 18574 إلى 576
عيار 14447 إلى 448
عيار 12383 إلى 384
الاونصة23,814 إلى 23,885
الجنيه الذهب5,360 إلى 5,376
الكيلو765,714 إلى 768,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر



متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
1 أكتوبر775.53678.61581.66452.40387.77
30 سبتمبر770.90674.56578.19449.70385.45
29 سبتمبر785.08686.96588.82457.97392.54
28 سبتمبر785.08686.96588.82457.97392.54
27 سبتمبر785.38687.22589.04458.14392.69
26 سبتمبر789.53690.85592.16460.56394.76
25 سبتمبر789.26690.62591.95460.40394.63
24 سبتمبر804.03703.54603.03469.02402.01
23 سبتمبر798.21698.45598.67465.63399.11
22 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15

 

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سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24178.13 ريال$47.49
سعر الذهب عيار 22163.29 ريال$43.53
اسعار الذهب عيار 21155.87 ريال$41.55
اسعار الذهب عيار 18133.60 ريال$35.61
سعر الذهب عيار 14103.91 ريال$27.70
سعر الذهب عيار 1289.07 ريال$23.74
اسعار أوقية الذهب5,540 ريال$1,477
اسعار جنيه الذهب1,247 ريال$332.41
اسعار كيلو الذهب178,135 ريال$47,486
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, October 02, 2019 09:55 AM بتوقيت دولة السعودية

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
1 أكتوبر178.79156.44134.09104.2989.39
30 سبتمبر177.80155.58133.35103.7288.90
29 سبتمبر180.56158.00135.43105.3390.28
28 سبتمبر180.56157.99135.42105.3390.28
27 سبتمبر180.52157.96135.39105.3090.26
26 سبتمبر181.61158.91136.21105.9490.80
25 سبتمبر181.56158.87136.17105.9190.78
24 سبتمبر184.96161.84138.72107.8992.48
23 سبتمبر183.95160.96137.97107.3191.98
22 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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