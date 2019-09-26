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أخبار إقتصادية

انخفاض سعر الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في السوق المصري والمملكة العربية السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 بمحلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 785 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5577 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر لأقصى قيمة له وهي 687 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 589 جنيه.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24786 إلى 789
عيار 22721 إلى 723
عيار 21688 إلى 690
عيار 18590 إلى 591
عيار 14459 إلى 460
عيار 12393 إلى 394
الاونصة24,453 إلى 24,525
الجنيه الذهب5,504 إلى 5,520
الكيلو786,286 إلى 788,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
25 سبتمبر789.26690.62591.95460.40394.63
24 سبتمبر804.03703.54603.03469.02402.01
23 سبتمبر798.21698.45598.67465.63399.11
22 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15
21 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15
20 سبتمبر795.66696.22596.76464.14397.83
19 سبتمبر786.38688.10589.80458.73393.19
18 سبتمبر785.97687.74589.49458.49392.99
17 سبتمبر788.82690.23591.62460.15394.41
16 سبتمبر787.43689.01590.58459.33393.71

 



المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24182.05 ريال$48.53
سعر الذهب عيار 22166.88 ريال$44.48
اسعار الذهب عيار 21159.29 ريال$42.46
اسعار الذهب عيار 18136.54 ريال$36.40
سعر الذهب عيار 14106.19 ريال$28.31
سعر الذهب عيار 1291.02 ريال$24.26
اسعار أوقية الذهب5,662 ريال$1,509
اسعار جنيه الذهب1,274 ريال$339.70
اسعار كيلو الذهب182,046 ريال$48,527
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, September 26, 2019 09:58 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
25 سبتمبر181.56158.87136.17105.9190.78
24 سبتمبر184.96161.84138.72107.8992.48
23 سبتمبر183.95160.96137.97107.3191.98
22 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
21 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
20 سبتمبر183.25160.35137.44106.8991.62
19 سبتمبر180.80158.20135.60105.4790.40
18 سبتمبر180.16157.64135.12105.0990.08
17 سبتمبر181.21158.57135.91105.7190.61
16 سبتمبر180.97158.36135.73105.5790.49

 

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

 

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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