انخفاض سعر الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في السوق المصري والمملكة العربية السعودية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 بمحلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 785 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5577 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر لأقصى قيمة له وهي 687 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 589 جنيه.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|786 إلى 789
|عيار 22
|721 إلى 723
|عيار 21
|688 إلى 690
|عيار 18
|590 إلى 591
|عيار 14
|459 إلى 460
|عيار 12
|393 إلى 394
|الاونصة
|24,453 إلى 24,525
|الجنيه الذهب
|5,504 إلى 5,520
|الكيلو
|786,286 إلى 788,571
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|25 سبتمبر
|789.26
|690.62
|591.95
|460.40
|394.63
|24 سبتمبر
|804.03
|703.54
|603.03
|469.02
|402.01
|23 سبتمبر
|798.21
|698.45
|598.67
|465.63
|399.11
|22 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|21 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|20 سبتمبر
|795.66
|696.22
|596.76
|464.14
|397.83
|19 سبتمبر
|786.38
|688.10
|589.80
|458.73
|393.19
|18 سبتمبر
|785.97
|687.74
|589.49
|458.49
|392.99
|17 سبتمبر
|788.82
|690.23
|591.62
|460.15
|394.41
|16 سبتمبر
|787.43
|689.01
|590.58
|459.33
|393.71
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|182.05 ريال
|$48.53
|سعر الذهب عيار 22
|166.88 ريال
|$44.48
|اسعار الذهب عيار 21
|159.29 ريال
|$42.46
|اسعار الذهب عيار 18
|136.54 ريال
|$36.40
|سعر الذهب عيار 14
|106.19 ريال
|$28.31
|سعر الذهب عيار 12
|91.02 ريال
|$24.26
|اسعار أوقية الذهب
|5,662 ريال
|$1,509
|اسعار جنيه الذهب
|1,274 ريال
|$339.70
|اسعار كيلو الذهب
|182,046 ريال
|$48,527
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, September 26, 2019 09:58 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|25 سبتمبر
|181.56
|158.87
|136.17
|105.91
|90.78
|24 سبتمبر
|184.96
|161.84
|138.72
|107.89
|92.48
|23 سبتمبر
|183.95
|160.96
|137.97
|107.31
|91.98
|22 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|21 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|20 سبتمبر
|183.25
|160.35
|137.44
|106.89
|91.62
|19 سبتمبر
|180.80
|158.20
|135.60
|105.47
|90.40
|18 سبتمبر
|180.16
|157.64
|135.12
|105.09
|90.08
|17 سبتمبر
|181.21
|158.57
|135.91
|105.71
|90.61
|16 سبتمبر
|180.97
|158.36
|135.73
|105.57
|90.49
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية