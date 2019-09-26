انخفاض سعر الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في السوق المصري والمملكة العربية السعودية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 بمحلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 785 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5577 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر لأقصى قيمة له وهي 687 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 589 جنيه.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.







سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 786 إلى 789 عيار 22 721 إلى 723 عيار 21 688 إلى 690 عيار 18 590 إلى 591 عيار 14 459 إلى 460 عيار 12 393 إلى 394 الاونصة 24,453 إلى 24,525 الجنيه الذهب 5,504 إلى 5,520 الكيلو 786,286 إلى 788,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 25 سبتمبر 789.26 690.62 591.95 460.40 394.63 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.03 469.02 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 458.73 393.19 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71







المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 182.05 ريال $48.53 سعر الذهب عيار 22 166.88 ريال $44.48 اسعار الذهب عيار 21 159.29 ريال $42.46 اسعار الذهب عيار 18 136.54 ريال $36.40 سعر الذهب عيار 14 106.19 ريال $28.31 سعر الذهب عيار 12 91.02 ريال $24.26 اسعار أوقية الذهب 5,662 ريال $1,509 اسعار جنيه الذهب 1,274 ريال $339.70 اسعار كيلو الذهب 182,046 ريال $48,527 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, September 26, 2019 09:58 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 25 سبتمبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78 24 سبتمبر 184.96 161.84 138.72 107.89 92.48 23 سبتمبر 183.95 160.96 137.97 107.31 91.98 22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62 19 سبتمبر 180.80 158.20 135.60 105.47 90.40 18 سبتمبر 180.16 157.64 135.12 105.09 90.08 17 سبتمبر 181.21 158.57 135.91 105.71 90.61 16 سبتمبر 180.97 158.36 135.73 105.57 90.49

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية