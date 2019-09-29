انخفاض سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 29/9/2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في محلات الصاغة بمصر ، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 782 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب سعر 5556 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 684 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 586 جنيه،
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|783 إلى 785
|عيار 22
|718 إلى 720
|عيار 21
|685 إلى 687
|عيار 18
|587 إلى 589
|عيار 14
|457 إلى 458
|عيار 12
|391 إلى 393
|الاونصة
|24,347 إلى 24,418
|الجنيه الذهب
|5,480 إلى 5,496
|الكيلو
|782,857 إلى 785,143
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|28 سبتمبر
|785.08
|686.96
|588.82
|457.97
|392.54
|27 سبتمبر
|785.38
|687.22
|589.04
|458.14
|392.69
|26 سبتمبر
|789.53
|690.85
|592.16
|460.56
|394.76
|25 سبتمبر
|789.26
|690.62
|591.95
|460.40
|394.63
|24 سبتمبر
|804.03
|703.54
|603.03
|469.02
|402.01
|23 سبتمبر
|798.21
|698.45
|598.67
|465.63
|399.11
|22 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|21 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|20 سبتمبر
|795.66
|696.22
|596.76
|464.14
|397.83
|19 سبتمبر
|786.38
|688.10
|589.80
|458.73
|393.19
أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 سبتمبر2019 بالسوق المصري للمسهلك والمزارع.. سعر البط والسمان والرومي والبيض
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|180.56 ريال
|$48.13
|سعر الذهب عيار 22
|165.51 ريال
|$44.12
|اسعار الذهب عيار 21
|157.99 ريال
|$42.12
|اسعار الذهب عيار 18
|135.42 ريال
|$36.10
|سعر الذهب عيار 14
|105.33 ريال
|$28.08
|سعر الذهب عيار 12
|90.28 ريال
|$24.07
|اسعار أوقية الذهب
|5,615 ريال
|$1,497
|اسعار جنيه الذهب
|1,264 ريال
|$336.93
|اسعار كيلو الذهب
|180,557 ريال
|$48,132
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, September 29, 2019 11:56 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|28 سبتمبر
|180.56
|157.99
|135.42
|105.33
|90.28
|27 سبتمبر
|180.52
|157.96
|135.39
|105.30
|90.26
|26 سبتمبر
|181.61
|158.91
|136.21
|105.94
|90.80
|25 سبتمبر
|181.56
|158.87
|136.17
|105.91
|90.78
|24 سبتمبر
|184.96
|161.84
|138.72
|107.89
|92.48
|23 سبتمبر
|183.95
|160.96
|137.97
|107.31
|91.98
|22 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|21 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|20 سبتمبر
|183.25
|160.35
|137.44
|106.89
|91.62
|19 سبتمبر
|180.80
|158.20
|135.60
|105.47
|90.40
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية