انخفاض سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 29/9/2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية

انخفاض سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 29/9/2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في محلات الصاغة بمصر ، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 782 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب سعر 5556 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 684 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 586 جنيه،







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.







سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 783 إلى 785 عيار 22 718 إلى 720 عيار 21 685 إلى 687 عيار 18 587 إلى 589 عيار 14 457 إلى 458 عيار 12 391 إلى 393 الاونصة 24,347 إلى 24,418 الجنيه الذهب 5,480 إلى 5,496 الكيلو 782,857 إلى 785,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 28 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 27 سبتمبر 785.38 687.22 589.04 458.14 392.69 26 سبتمبر 789.53 690.85 592.16 460.56 394.76 25 سبتمبر 789.26 690.62 591.95 460.40 394.63 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.03 469.02 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 458.73 393.19







أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 سبتمبر2019 بالسوق المصري للمسهلك والمزارع.. سعر البط والسمان والرومي والبيض

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 180.56 ريال $48.13 سعر الذهب عيار 22 165.51 ريال $44.12 اسعار الذهب عيار 21 157.99 ريال $42.12 اسعار الذهب عيار 18 135.42 ريال $36.10 سعر الذهب عيار 14 105.33 ريال $28.08 سعر الذهب عيار 12 90.28 ريال $24.07 اسعار أوقية الذهب 5,615 ريال $1,497 اسعار جنيه الذهب 1,264 ريال $336.93 اسعار كيلو الذهب 180,557 ريال $48,132 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, September 29, 2019 11:56 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 28 سبتمبر 180.56 157.99 135.42 105.33 90.28 27 سبتمبر 180.52 157.96 135.39 105.30 90.26 26 سبتمبر 181.61 158.91 136.21 105.94 90.80 25 سبتمبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78 24 سبتمبر 184.96 161.84 138.72 107.89 92.48 23 سبتمبر 183.95 160.96 137.97 107.31 91.98 22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62 19 سبتمبر 180.80 158.20 135.60 105.47 90.40

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية