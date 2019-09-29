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أخبار إقتصادية

انخفاض سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 29/9/2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في محلات الصاغة بمصر ، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 782 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب سعر  5556 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر  سعر 684 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 586 جنيه،



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

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سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24783 إلى 785
عيار 22718 إلى 720
عيار 21685 إلى 687
عيار 18587 إلى 589
عيار 14457 إلى 458
عيار 12391 إلى 393
الاونصة24,347 إلى 24,418
الجنيه الذهب5,480 إلى 5,496
الكيلو782,857 إلى 785,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
28 سبتمبر785.08686.96588.82457.97392.54
27 سبتمبر785.38687.22589.04458.14392.69
26 سبتمبر789.53690.85592.16460.56394.76
25 سبتمبر789.26690.62591.95460.40394.63
24 سبتمبر804.03703.54603.03469.02402.01
23 سبتمبر798.21698.45598.67465.63399.11
22 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15
21 سبتمبر796.30696.78597.24464.51398.15
20 سبتمبر795.66696.22596.76464.14397.83
19 سبتمبر786.38688.10589.80458.73393.19

 



أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 سبتمبر2019 بالسوق المصري للمسهلك والمزارع.. سعر البط والسمان والرومي والبيض

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24180.56 ريال$48.13
سعر الذهب عيار 22165.51 ريال$44.12
اسعار الذهب عيار 21157.99 ريال$42.12
اسعار الذهب عيار 18135.42 ريال$36.10
سعر الذهب عيار 14105.33 ريال$28.08
سعر الذهب عيار 1290.28 ريال$24.07
اسعار أوقية الذهب5,615 ريال$1,497
اسعار جنيه الذهب1,264 ريال$336.93
اسعار كيلو الذهب180,557 ريال$48,132
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, September 29, 2019 11:56 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
28 سبتمبر180.56157.99135.42105.3390.28
27 سبتمبر180.52157.96135.39105.3090.26
26 سبتمبر181.61158.91136.21105.9490.80
25 سبتمبر181.56158.87136.17105.9190.78
24 سبتمبر184.96161.84138.72107.8992.48
23 سبتمبر183.95160.96137.97107.3191.98
22 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
21 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
20 سبتمبر183.25160.35137.44106.8991.62
19 سبتمبر180.80158.20135.60105.4790.40

 

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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