انخفاض طفيف في سعر المعدن الأصفر.. اعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-6-2019 في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 يونيو في مصر إبان الفترة الصباحية شهد انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس، حيث وصل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة والأوسع انتشاراً في الأسواق المصرية إلى سعر 631 جنيه للجرام بعد أن كان قد وصل يوم أمس إلى 632 جنيه، فيما وصل عيار 24 إلى سعر 722.2 جنيه للجرام مقابل 723.25جنيه يوم أمس، وأسعار المعدن النفيس كانت في تذبذب مستمر خلال الأيام الماضية، ومن خلال هذا التقرير المحدث نتابع معاً أسعار الذهب في محلات الصاغة وفي الأسواق المصرية على مدار اليوم.

من المتعارف عليه أن أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بسعر الدولار في مقابل الجنيه في البنوك والمصارف والصرافات، ويشير محللون إلى أن الدولار يضعف جاذبية الذهب، والدولار في هذه الفترة يشهد أعلى مستوى له في أسبوعين، ويرى البعض أن التوترات الاقتصادية في العالم ومن بينها التي تحدث الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين له عامل كبير في زيادة الاستثمار في الذهب ويدعم سوق الذهب بقوة نظراً لأنه الملاذ الأمن للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجع بقيمة جنيه واحد وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب عالمياً ليصل سعرها إلى 1334 دولار أمريكي، بعدما كان سعرها قد لامس 1342 دولار أمريكي، أي بانخفاض بقيمة 7 دولارات، وهو ما كان له نتائج على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المصرية بالتأكيد، وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر بالتفصيل كالتالي: