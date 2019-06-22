انخفاض طفيف في سعر المعدن الأصفر.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2019 في مصر

شهد سعر الذهب اليوم السبت 22 يونيو، انخفاضاَ طفيفاَ في حدود ستون قرش في كل اعيرة الذهب، الذي يمثل منتجاَ هاماً بالنسبة للمقبلين على الزواج، لأنه من داوات الزينة المتعارف عليها، كما يهتم بأسعار الذهب يومياً المستثمرين الذين يري\ون ضخ أموالهم في المعدن الأصفر لأنه يعتبر ملاذ آمن للجميع، وكان سعر المعدن النفيس يوم أمس شهد ارتفاعاً كبيراً.

وكان قد سجل سعر أوقية الذهب يوم أمس سعر 1,389 دولار أمريكي، ليواصل ارتفاع اسعار الذهب عالمياً اليوم أيضا فقد سجلت الأوقية سعر 1400 دولار، وهذا يعتبر الأعلى منذ ثلاث أشهر، ويرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى الإضطرابات التجارية الحادثة بين الولايات المتحدة والمكسيك والصين، حيث كانت فرضت الولايات المتحدة على المكسيك ضريبة جمركية بقيمة 5%.

وسجل سعر الذهب اليوم انخفاض في سعره عن يوم أمس الجمعة، حيث سجل عيار 21 هو الأوسع انتشاراً والأكثر تداولاً في الأسواق المصرية سعر 655.63 جنيه للجرام بعدما كان قد سجل خلال تعاملات يوم أمس سعر 656.25 جنيه لينخفض بقيمة 62 قرش تقريباً.

وفي باقي أسعار الذهب اليوم سجل عيار 24 سعر 749.29 جنيه للجرام، في مقابل 750.00 جنيه يوم أمس، فيما سجل عيار 18 سعر 561.97 جنيه مقابل 562.50 يوم أمس، وسجل عيار 22 سعر 687.10 جنيه، وعيار 14 سجل سعر 436.84 جنيه، فيما سجل عيار 10 سعر 312.45 جنيه.

كما استقر سعر الجنيه السعر 5,259 جنيه في آخر تحديث وصل إلينا، وبلغ كيلو الذهب سعر 751,336 جنيه، ونستمر معكم متابعنا الكرام في رصد آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت 22 يونيو.