انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يسجل 21 جنيه وارتفاع سعر كرتونة البيض

صرح الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن أسعار الدواجن قد شهدت اليوم السبت 3 أغسطس تراجع كبير حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى 21 جنيه، كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض وذلك وفقاً للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد بأن أسعار الدواجن اليوم من المزرعة وصلت إلى 21 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 25 جنيه للكيلو، كما أضاف رئيس شعبة الدواجن بأن أسعار الفراخ البلدي قد استقرت عن 27 جنيه للكيلو من المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 32 جنيه للكيلو بحد أقصي.

أما بخصوص أسعار البيض فقد أكد الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن سعر كرتونة البيض قد شهدت ارتفاع حيث وصل سعر الكرتونة إلى 35.5 جنيه من المزرعة ، وأشار بان سعر كرتونة البيض تباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 41 إلى 42 جنيه للكرتونه.

وتشهد أشعار الدواجن انخفاض ملحوظ هذه الفترة بسبب قرب عيد الأضحى المبارك واتجاه المواطنين إلى اللحوم بدلاً من الدواجن، كما أن ارتفاع درجات الحرارة فى هذه الفترة من السنة يؤثر على الدواجن فى المزارع وبالتالى يرغب أصحاب المزارع فى بيع الدواجن بأقل الأسعار حتى لا تتعرض الدواجن لمخاطر ارتفاع حرارة الطقس.