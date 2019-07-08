انخفاض مفاجئ لسعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء قبل موسم الحج

سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء ، شهدت الفترة الماضية حالة من استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري ، وكان هذا هذا الاستقرار يسري غلي جميع البنوك المصري مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وغيرهم ، كما كان الاستقرار في تداول الريال السعودي سواء في حالة الشراء أو البيع ، كذلك هو الأمر نفسه في السوق السوداء ، نوضح لكم اليوم سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري بعد تسجيله انخفاض ملحوظ في الفترة لأخيرة.

سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري اليوم في البنوك المصرية قبل موسم الحج

سجل الريال السعودي حالة من الثبات في سعره مقابل الجنية المصري خلال الفترة الماضية ، حيث حافظ الريال السعودي علي عدم تجاوز حد الخمسة جنيهات، سجل اليوم أقل سعر شراء للريال السعودي من بنك اسكندرية 4.38411، كما جاء أعلي سعر للبيع أمام الجنية المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي بسعر 4.4476.

سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري في السوق السوداء

يأتي سعر شراء الريال السعودي في السواء السوداء مقابل 4.45،إما عن سعر البيع فقد سجل سعر أربع جنيهات ونصف لكل ريال سعودي .