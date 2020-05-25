انخفض عالميا.. أسعار الذهب في مصر ثاني أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 مايو 2020، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، استقرارًا، إذ سجل عيار “21” الأكثر مبيعًا وتداولا في مصر، 762 جنيهًا، وهي الأسعار نفسها التي كانت أمس الأحد، أول أيام عيد الفطر، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية.

وتأثرت حركة بيع المعدن النفيس خلال هذه الفترة “موسم الأفراح”، إذ انخفضت على غير العادة مقارنة بالأعوام الماضية التي جانت تسجل زيادات ملحوظة جراء الضغط المتزايد على الطلب، ويرجع ذلك إلى العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، التي استقرت على المستوى المحلي في أغلب محلات الصاغة، في مقابل انفخاضها عالميًّا، إذ جاءت على النحو التالي:

عيار 21 سجّل 762 جنيهًا.

عيار 18 سجّل 653 جنيهًا.

عيار 24 سجّل 871 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 6096 جنيهًا.

سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1728 دولارًا.

انخفاض الأسعار عالميا

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فإن أسعار المعدن الأصفر قد انخفضت عالميًّا بحسب وكالة “رويترز”، في الوقت التي ارتفعت فيه أسهم اليابان بعد أنباء عن برنامج تحفيز محتمل، ما عزّز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأعلنت “رويترز” أنه بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للمعدن النفيس إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة) بنسبة 0.5%. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1725.60 دولار، بنسبة 0.6%.