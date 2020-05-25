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انخفض عالميا.. أسعار الذهب في مصر ثاني أيام عيد الفطر

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر ثاني أيام العيد تعرف على أسعار الذهب في مصر ثاني أيام عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 مايو 2020، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، استقرارًا، إذ سجل عيار “21” الأكثر مبيعًا وتداولا في مصر، 762 جنيهًا، وهي الأسعار نفسها التي كانت أمس الأحد، أول أيام عيد الفطر، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية.

وتأثرت حركة بيع المعدن النفيس خلال هذه الفترة “موسم الأفراح”، إذ انخفضت على غير العادة مقارنة بالأعوام الماضية التي جانت تسجل زيادات ملحوظة جراء الضغط المتزايد على الطلب، ويرجع ذلك إلى العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

1 أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
2 انخفاض الأسعار عالميا

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، التي استقرت على المستوى المحلي في أغلب محلات الصاغة، في مقابل انفخاضها عالميًّا، إذ جاءت على النحو التالي:

  • عيار 21 سجّل 762 جنيهًا.
  • عيار 18 سجّل 653 جنيهًا.
  • عيار 24 سجّل 871 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب 6096 جنيهًا.
  • سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1728 دولارًا.

انخفاض الأسعار عالميا

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فإن أسعار المعدن الأصفر قد انخفضت عالميًّا بحسب وكالة “رويترز”، في الوقت التي ارتفعت فيه أسهم اليابان بعد أنباء عن برنامج تحفيز محتمل، ما عزّز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأعلنت “رويترز” أنه بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للمعدن النفيس إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة) بنسبة 0.5%. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1725.60 دولار، بنسبة 0.6%.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 867 إلى 870
عيار 22 795 إلى 797
عيار 21 759 إلى 761
عيار 18 651 إلى 652
عيار 14 506 إلى 507
عيار 12 434 إلى 435
الاونصة 26,977 إلى 27,048
الجنيه الذهب 6,072 إلى 6,088
الكيلو 867,429 إلى 869,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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