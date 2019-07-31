انخفض في بنك عودة.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-7-2019 في جميع البنوك بمصر

سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الأربعاء انخفاض جديد مقارنة بأسعار الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه في تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إنخفاض جديد مقابل الجنيه بنحو قرش ليُسجل الآن وفق آخر تقارير 16.55 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه، بينما انخفض الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة مع بداية تعاملات اليوم ليُسجل 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعراً لشراء الدولار بقيمة 16.55 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار 16.60 جنيه، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع بعد تراجعه في تعاملات أمس.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

الجدول السابق يتم تحديثه تلقائياً من داخل البنوك فور حدوث أي تغييرات جديدة في البنوك، بينما سجل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

تغييرات طفيفة طرأت على أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية وفق أخر تقارير صادرة من البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي للشراء 4.398 جنيه مقابل 4.4341 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي شراء 4.498 جنيه مقابل 4.5278 جنيه للبيع، وسجل الدولار الإسترالي 11.3462 شراء مقابل 11.473 جنيه مقابل البيع طبقاً للتحديثات الأخيرة في البنك الأهلي المصري.