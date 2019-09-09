انهيار سعر الذهب.. تعرف على سعر المعدن الأصفر اليوم 9 سبتمبر 2019 في مصر والسعودية







استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-9-2019 خلال تعاملات بداية اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 694 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5552 جنيهاً، وسجل سعر الأوقية عالميًا 1507 دولار، وسجل سعر الذهب عيار 18 سعر 594.5 جنيهًا للجرام.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” فمنا بإعداد تلك التقرير ، والذي يتضمن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، وأيضاً متوسط أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، وكذلك يحتوي التقرير على أسعار المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب اليوم







النوع السعر أسعار الذهب عيار 12 396.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14 462.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18 594.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21 694 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22 727 جنيهًا أسعار الذهب عيار 24 793.5 جنيهًا سعر الجنيه الذهب 5552 جنيهًا سعر الأونصة 1507 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 699.730 – 701.914 ألف جنيه

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 9/9/2019 في الأسواق طبقاً للبورصة المصرية .. تعرف على سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور







أسعار الببيع والشراء لجميع العملات الأجنبية والعربية اليوم 9/9/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء

أسعار الذهب في السعودية اليوم







الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 182.08 ريال $48.55 سعر الذهب عيار 22 166.91 ريال $44.50 سعر الذهب عيار 21 159.33 ريال $42.48 سعر الذهب عيار 18 136.57 ريال $36.41 سعر الذهب عيار 14 106.22 ريال $28.32 سعر الذهب عيار 12 91.04 ريال $24.27 سعر أوقية الذهب 5,663 ريال $1,510 سعر جنيه الذهب 1,275 ريال $339.83 سعر كيلو الذهب 182,084 ريال $48,547

اسعار الدواجن اليوم الأثنين 9/9/2019 في الأسواق طبقاً للبورصة المصرية .. تعرف على سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور







المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 8 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90 7 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90 6 سبتمبر 181.68 158.98 136.26 105.98 90.84 5 سبتمبر 183.19 160.29 137.39 106.86 91.59 4 سبتمبر 187.66 164.21 140.75 109.47 93.83 3 سبتمبر 186.44 163.14 139.83 108.76 93.22 2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23 1 سبتمبر 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 31 أغسطس 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 30 أغسطس 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93