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اسعار الذهب اليوم
الذهب اليوم في مصر
أخبار إقتصادية

انهيار سعر الذهب.. تعرف على سعر المعدن الأصفر اليوم 9 سبتمبر 2019 في مصر والسعودية

بواسطة حنان الزهيري 0


استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-9-2019 خلال تعاملات بداية اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 694 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5552 جنيهاً، وسجل سعر الأوقية عالميًا 1507 دولار، وسجل سعر الذهب عيار 18 سعر 594.5 جنيهًا للجرام.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” فمنا بإعداد تلك التقرير ، والذي يتضمن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، وأيضاً متوسط أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، وكذلك يحتوي التقرير على أسعار المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب اليوم



النوع

السعر

أسعار الذهب عيار 12

 396.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 14

 462.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 18

 594.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 21

 694 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 22

 727 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 24

 793.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

 5552 جنيهًا

سعر الأونصة

 1507 دولار أمريكي

سعر كيلو الذهب

 699.730 – 701.914 ألف جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسعار الدواجن اليوم الأثنين 9/9/2019 في الأسواق طبقاً للبورصة المصرية .. تعرف على سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور



أسعار الببيع والشراء لجميع العملات الأجنبية والعربية اليوم 9/9/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء

أسعار الذهب في السعودية اليوم



الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24182.08 ريال$48.55
سعر الذهب عيار 22166.91 ريال$44.50
سعر الذهب عيار 21159.33 ريال$42.48
سعر الذهب عيار 18136.57 ريال$36.41
سعر الذهب عيار 14106.22 ريال$28.32
سعر الذهب عيار 1291.04 ريال$24.27
سعر أوقية الذهب5,663 ريال$1,510
سعر جنيه الذهب1,275 ريال$339.83
سعر كيلو الذهب182,084 ريال$48,547

 

اسعار الدواجن اليوم الأثنين 9/9/2019 في الأسواق طبقاً للبورصة المصرية .. تعرف على سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور



المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

 

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
8 سبتمبر181.81159.08136.36106.0590.90
7 سبتمبر181.81159.08136.36106.0590.90
6 سبتمبر181.68158.98136.26105.9890.84
5 سبتمبر183.19160.29137.39106.8691.59
4 سبتمبر187.66164.21140.75109.4793.83
3 سبتمبر186.44163.14139.83108.7693.22
2 سبتمبر184.46161.41138.35107.6092.23
1 سبتمبر183.38160.46137.54106.9791.69
31 أغسطس183.38160.46137.54106.9791.69
30 أغسطس183.86160.88137.90107.2591.93

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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