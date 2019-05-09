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اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

مجلة العروض الجديدة من سلسلة أولاد رجب في مصر للفترة من الخميس 9/5/2019 م وحتى يوم الخميس 23/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات .

منتجات وسلع عرض اولاد رجب 9-23 مايو 2019

  • أجبان ومطهيات : جبن ( دوبل كريم – فلمنك – جودة – رومي – براميلي سادة او فلفل – شيدر – قريش – اسطنبولي – ملح خفيف – لبنة ) / لانشون بقري – لانشون رومي – زبدة صفراء – طرشي بوليف وليمون وفلفل مكسيكي وخيار شرائح .
  • اللحوم : اسكالوب بقري – مكعبات لحم للخضار – مفروم كندوز – انتركوت – موزة – كباب حلة – برجر – كفتة – سجق – فيليه دجاج – وراك رومي – ممبار محشي .
  • أغذية طازجة : كنتلوب – تفاح اصفر – برتقال عصير – كيوي – خوخ – بصل – كابوتشا – بطاطس – جنزبيل – كرنب ابيض وأحمر – جمبري – شرائح سبيط – سمك بياض.
  • أغذية مجمدة : باية – خضار مشكل – ملوخية – سمبوسك – جلاش – لحم مفروم – سجق شرقي – بانيه – بط – رومي – سمان .
  • منتجات الالبان : زبادي – رايب – مشروب زبادي – جبنة مثلثات – كريمة خفق وطبخ – زبدة طبيعية – جبنة تتراباك.
  • أغذية جافة : معلبات – بقوليات – حليب – عصائر – مشروبان غازية – مشروبات ساخنة – شيبس – شيكولاتات .
  • منظفات : مزيل بقع – مساحيق غسيل – مطهرات سائلة – منظفات تواليت – كلور الوان – مناديل – صابون سائل – مناديل مبللة – مناشف مطبخ – بكر تواليت – رول قمامة – فويل -فوط نسائية .
  • الصحة والجمال : شامبوهات – بلسم – شاور – جل حلاقة – اسبراي – رول اون – صابون – حمام كريم .
  • أجهزة منزلية : شاشات – مفرمة طعام – ميكروويف – حلة ارز – خلاط – شفاطات – عصارة – خلاط يدوي – ريسيفر – غسالات ملابس – سخانات – بوتجازات – غسالة اطباق – مبرد مياه – مكنسة كهربائية – مراوح – غلاية .
  • أدوات منزلية : طقم صينية – طقم حلل – طقم فنجان شاي – طقم كيك – طواجن كيك – اطقم شاي – قوالب كيك – قطاعة خضروات – طبق فاكهة – زجاجات مياه – طقم ملاعق .
  • ملابس ومفروشات : تيشرتات متنوعة – فيست – اطقم بناتي واولادي – بيجامات قطن – كاش مايوه .
  • كراتين رمضان.

اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019 اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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