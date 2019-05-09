اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019

مجلة العروض الجديدة من سلسلة أولاد رجب في مصر للفترة من الخميس 9/5/2019 م وحتى يوم الخميس 23/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات .
منتجات وسلع عرض اولاد رجب 9-23 مايو 2019
- أجبان ومطهيات : جبن ( دوبل كريم – فلمنك – جودة – رومي – براميلي سادة او فلفل – شيدر – قريش – اسطنبولي – ملح خفيف – لبنة ) / لانشون بقري – لانشون رومي – زبدة صفراء – طرشي بوليف وليمون وفلفل مكسيكي وخيار شرائح .
- اللحوم : اسكالوب بقري – مكعبات لحم للخضار – مفروم كندوز – انتركوت – موزة – كباب حلة – برجر – كفتة – سجق – فيليه دجاج – وراك رومي – ممبار محشي .
- أغذية طازجة : كنتلوب – تفاح اصفر – برتقال عصير – كيوي – خوخ – بصل – كابوتشا – بطاطس – جنزبيل – كرنب ابيض وأحمر – جمبري – شرائح سبيط – سمك بياض.
- أغذية مجمدة : باية – خضار مشكل – ملوخية – سمبوسك – جلاش – لحم مفروم – سجق شرقي – بانيه – بط – رومي – سمان .
- منتجات الالبان : زبادي – رايب – مشروب زبادي – جبنة مثلثات – كريمة خفق وطبخ – زبدة طبيعية – جبنة تتراباك.
- أغذية جافة : معلبات – بقوليات – حليب – عصائر – مشروبان غازية – مشروبات ساخنة – شيبس – شيكولاتات .
- منظفات : مزيل بقع – مساحيق غسيل – مطهرات سائلة – منظفات تواليت – كلور الوان – مناديل – صابون سائل – مناديل مبللة – مناشف مطبخ – بكر تواليت – رول قمامة – فويل -فوط نسائية .
- الصحة والجمال : شامبوهات – بلسم – شاور – جل حلاقة – اسبراي – رول اون – صابون – حمام كريم .
- أجهزة منزلية : شاشات – مفرمة طعام – ميكروويف – حلة ارز – خلاط – شفاطات – عصارة – خلاط يدوي – ريسيفر – غسالات ملابس – سخانات – بوتجازات – غسالة اطباق – مبرد مياه – مكنسة كهربائية – مراوح – غلاية .
- أدوات منزلية : طقم صينية – طقم حلل – طقم فنجان شاي – طقم كيك – طواجن كيك – اطقم شاي – قوالب كيك – قطاعة خضروات – طبق فاكهة – زجاجات مياه – طقم ملاعق .
- ملابس ومفروشات : تيشرتات متنوعة – فيست – اطقم بناتي واولادي – بيجامات قطن – كاش مايوه .
- كراتين رمضان.
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