اولاد رجب : عرض رمضاني جديد من 9 إلى 23 مايو 2019

مجلة العروض الجديدة من سلسلة أولاد رجب في مصر للفترة من الخميس 9/5/2019 م وحتى يوم الخميس 23/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات .

منتجات وسلع عرض اولاد رجب 9-23 مايو 2019