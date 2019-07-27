 التخطي إلى المحتوى

بأعيرته المختلفة.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 27-7-2019 في مصر والسعودية

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
بأعيرته المختلفة.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 27-7-2019 في مصر والسعودية
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سجل استقرار مع بداية تعاملات السبت عقب تراجعه أمس بنحو جنيهان على مستوي كافة أعيرة الذهب، ويأتي استقرار أسعار الذهب اليوم السبت بالتزامن مع ثبات الأوقية عالمياً عند 1418 دولار، وجديراً بالذكر أن سعر الذهب قد سجل ارتفاعاً تاريخياً يوم الخميس 18 يوليو عقب وصول الأوقية لأكثر من 1450 دولار ولكن سرعان ما تراجعت الأوقية، وسجل الجنيه الذهب في أحدث تعاملات بمحلات الصاغة بنحو 5248 جنيه وهو السعر الذي اختتمت به محلات الصاغة تعاملاتها أمس الجمعة.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر استقرار ليُسجل عيار 21 في أحدث تعاملات له حتى الآن 656 جنيه، بينما تراوح سعر الجرام لعيار 22 ما بين 685 جنيه إلى 687 جنيه، وسجل عيار 18 الأكثر إقبالاً في القاهرة والإسكندرية عند 562 جنيه مقابل الجرام الواحد.

العيارالسعر بالجنيه مقابل الجرام
عيار 24747 إلى 750
عيار 22685 إلى 687
عيار 21654 إلى 656
عيار 18561 إلى 562
عيار 14436 إلى 437
عيار 12374 إلى 375
الجنيه الذهب5,232 إلى 5,248
الأونصة23,245 إلى 23,316
كيلو الذهب747,429 إلى 749,714

مع العلم لكافة زوار موقع كلمة دوت أورج بأن جدول أسعار الذهب السابق لا يشمل قيمة المصنعية، ويتم تحديد قيمة المصنعية طبقاً لحجم المشغولات في المقام الأول وماركة الذهب المُباع، ويختلف من صائغ لأخر.

أسعار الذهب في السعودية

بينما سجل سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات ارتفاع طفيف في السعودية مقارنةً بأسعار الذهب في المملكة مساء أمس الجمعة، حيث سجل عيار 24 للجرام الواحد 171.16 ريال بدلاً من 170.93 ريال في تعاملات أمس، وسجل عيار 22 مقابل الجرام 156.90 ريال في أحدث تعاملات.

الوحدةالسعر بالريال مقابل الجرام
عيار 24171.16
عيار 22156.90
عيار 21149.77
عيار 18128.37
عيار 1499.85
عيار 1285.58
أوقية الذهب5,323 ريال
الجنيه الذهب1,198 ريال
كيلو الذهب171,163 ريال

بينما بلغ متوسط أوقية الذهب مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1419 دولار، وسجل الجنيه الذهب أمام الدولار 319.64 دولار، ويتم تحديث أسعار الذهب في الجدول السابق وحتى نهاية التعاملات اليومية على مدار اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج.

سوف يهمك:

عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.