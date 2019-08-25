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بإيجاز أعرف سعر الذهب اليوم الأحد 25-8-2019 في مصر

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
بإيجاز أعرف سعر الذهب اليوم الأحد 25-8-2019 في مصر
أسعار الذهب اليوم الأحد 25-8-2019

سعر الذهب اليوم الأحد 25-8-2019 شهد استقرار كبيراً خلال جلسة تعاملات اليوم، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً والأكثر شهرة في سوق الصاغة المصري، سعر 705جنيهاً للجرام الواحد، أسعار الذهب تشهد باستمرار حالة من التذبذب الدائم، ما بين هبوط وصعود، توقعات أسعار الذهب تشير إلى استمرار حالة التأرجح لفترة قادمة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-8-2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 603 جنيهاً للجرام الواحد، فيما سجل ذهب عيار 24 سعر 806 جنيه، مقابل تسجيله أمس سعر 805.75 جنيهاً، ليسجل أنخفاضاً طفيف بقيمة 35 قرشاً ، سعر الذهب يخضع لعدة مؤثرات خارجية منها سعر الدولار الذي له عامل كبير في  التأثير في أسعار الذهب بشكل كبير.

سعر الذهب اليوم في مصر

ثبت سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى كافة الأعيرة المختلفة، وسجل الجنيه الذهب اليوم في مصر سعر 5,624 إلى 5,640 جنيه، أما عن سعر أوقية الذهب عالمياً فقد وصل إلى سعر 1495 دولار أمريكي للأوقية، تجد الإشارة أن سعر الذهب خلال السنة الحالية شهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المعدن الأصفر عالمياً.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24803 إلى 806
عيار 22736 إلى 739
عيار 21703 إلى 705
عيار 18603 إلى 604
عيار 14469 إلى 470
عيار 12402 إلى 403
الاونصة24,987 إلى 25,058
الجنيه الذهب5,624 إلى 5,640
الكيلو803,429 إلى 805,714

الجدول السابق يوضح أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الأحد، وهذه الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية، وذلك لأن قيمة المصنعية تختلف من محل صاغة لأخر ومن تاجر إلى أخر، وحسب الكمية.

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عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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