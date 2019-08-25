بإيجاز أعرف سعر الذهب اليوم الأحد 25-8-2019 في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 25-8-2019 شهد استقرار كبيراً خلال جلسة تعاملات اليوم، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً والأكثر شهرة في سوق الصاغة المصري، سعر 705جنيهاً للجرام الواحد، أسعار الذهب تشهد باستمرار حالة من التذبذب الدائم، ما بين هبوط وصعود، توقعات أسعار الذهب تشير إلى استمرار حالة التأرجح لفترة قادمة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-8-2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 603 جنيهاً للجرام الواحد، فيما سجل ذهب عيار 24 سعر 806 جنيه، مقابل تسجيله أمس سعر 805.75 جنيهاً، ليسجل أنخفاضاً طفيف بقيمة 35 قرشاً ، سعر الذهب يخضع لعدة مؤثرات خارجية منها سعر الدولار الذي له عامل كبير في التأثير في أسعار الذهب بشكل كبير.

سعر الذهب اليوم في مصر

ثبت سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى كافة الأعيرة المختلفة، وسجل الجنيه الذهب اليوم في مصر سعر 5,624 إلى 5,640 جنيه، أما عن سعر أوقية الذهب عالمياً فقد وصل إلى سعر 1495 دولار أمريكي للأوقية، تجد الإشارة أن سعر الذهب خلال السنة الحالية شهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المعدن الأصفر عالمياً.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 عيار 22 736 إلى 739 عيار 21 703 إلى 705 عيار 18 603 إلى 604 عيار 14 469 إلى 470 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 24,987 إلى 25,058 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 الكيلو 803,429 إلى 805,714

الجدول السابق يوضح أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الأحد، وهذه الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية، وذلك لأن قيمة المصنعية تختلف من محل صاغة لأخر ومن تاجر إلى أخر، وحسب الكمية.