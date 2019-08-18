 التخطي إلى المحتوى

“بالأرقام” أسعار سيارات هيونداي 2020 في مصر (إلانترا – توسان – النترا اتش دي)

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“بالأرقام” أسعار سيارات هيونداي 2020 في مصر (إلانترا – توسان – النترا اتش دي)
أسعار هيونداي توسان

نستعرض معكم اسعار سيارات هيونداي في مصر 2020 بمختلف الأنواع والطرازات، حيث شهدت اسعار السيارات في مصر انخفاضاً كبيراً في الفترات الأخيرة، وخاصة بعد حملة خليها تصدي وكذلك الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، كما أن سيارات هيونداي وخاصة النترا تعتبر في من السيارات الأكثر استخداماُ، وبالتالي نوضح لكم بالتفصيل سعر سيارات هيونداي في مصر والمواصفات والطراز الخاص بكل سيارة.

اسعار سيارات هيونداي إلانترا 2020

سيارات الانتراالسعر بالجنيه
هيونداي إلانترا (2020 1.6L GL)299,900
هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T SR309,900
هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T DAB ABS329,900
هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T Highline344,900
هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS Exclusive364,900
هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS A/T Full Option382,900
هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS Limited432,900

أسعار هيونداي توسان 2020

السيارةالسعر بالجنيه
هيونداي توسان 2020 1.6L GL424,900
هيونداي توسان 2020 1.6L GLS449,900
هيونداي توسان 2020 1.6L GLS Plus474,900
هيونداي توسان 2020 1.6L GLS SR Full Option529,900
هيونداي توسان 2020 1.6L GLS SR Full Option Red Pack534,900

أسعار هيونداي إلنترا اتش دي 2020

السيارةالسعر بالجنيه
هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T Tinted Glass237,900
هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T SR Tinted Glass244,900
هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T SR Tinted Glass Alloy Wheels250,000
هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T DAB ABS Tinted Glass255,900
هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T Highline Tinted Glass265,900

 

أسعار سيارات هيونداي إتش1 2020

طراز السيارةالسعر بالجنيه
هيونداي إتش1 2020 2.5 GLS M/T 12-seater575,000

 

أسعار هيونداي توسان 2020

السيارةالسعر بالجنيه
هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Midline478,900
هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Topline549,900
هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Topline Red Pack554,000
هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Limited599,900
هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Limited Red Pack604,900

كما يمكنكم معرفة اسعار سيارات تويوتا 2019 في السعودية بمختلف الطرازات لسيارات تويوتا.

سوف يهمك:

عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.