نستعرض معكم اسعار سيارات هيونداي في مصر 2020 بمختلف الأنواع والطرازات، حيث شهدت اسعار السيارات في مصر انخفاضاً كبيراً في الفترات الأخيرة، وخاصة بعد حملة خليها تصدي وكذلك الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، كما أن سيارات هيونداي وخاصة النترا تعتبر في من السيارات الأكثر استخداماُ، وبالتالي نوضح لكم بالتفصيل سعر سيارات هيونداي في مصر والمواصفات والطراز الخاص بكل سيارة.

اسعار سيارات هيونداي إلانترا 2020 سيارات الانترا السعر بالجنيه هيونداي إلانترا (2020 1.6L GL) 299,900 هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T SR 309,900 هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T DAB ABS 329,900 هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T Highline 344,900 هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS Exclusive 364,900 هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS A/T Full Option 382,900 هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS Limited 432,900

أسعار هيونداي توسان 2020 السيارة السعر بالجنيه هيونداي توسان 2020 1.6L GL 424,900 هيونداي توسان 2020 1.6L GLS 449,900 هيونداي توسان 2020 1.6L GLS Plus 474,900 هيونداي توسان 2020 1.6L GLS SR Full Option 529,900 هيونداي توسان 2020 1.6L GLS SR Full Option Red Pack 534,900