بالأرقام.. اعرف أسعار البنزين الجديدة في مصر 2019

أسعار البنزين الجديدة بعدما تم الإعلان عنها بشكل رسمي صباح اليوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي التي تقوم به الحكومة المصرية ضمن رؤية 2030، كما أعلنت وزارة البترول بأن أسعار البنزين الجديدة تم تطبيقها اليوم في التاسعة صباحاً، ويهدف رفع الدعم عن المواد البترولية إلي توجيهه إلي القطاعات الأكثر إحتياجاً وتحديداً التعليم والصحة وكذلك الإسكان الإجتماعي، وكذلك الزيادة في الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطن المصري.

أسعار البنزين الجديدة

ونوضح لكم أسعار البنزين الجديدة عبر موقع كلمة دوت أورج بعد أن تم الإعلان عنها رسمياً صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 وتم تطبيقها بالفعل منذ التاسعة صباحاً، وجاءت نسبة الزيادة على البنزين 92-80 بنحو 125 قرش لكل لتر، حيث سجل لتر بنزين 95 بعد الزيادة بقيمة 9 جنيهات للتر الواحد، بينما سجل بنزين 92 للتر 8 جنيهات، وسجل بنزين 80 للتر الواحد بنحو 6.75 جنيه، والسولار سجل 6.75 جنيه للتر، بينما سجلت أسطوانة البوتجاز الخاصة بالمنازل بنحو 65 جنيه، بينما سجلت أسطوانة البوتجاز التجاري 130 جنيه، وارتفع سعر المازوت بعد الزيادة الجديدة إلي 4500 جنيه وذلك مقابل الطن الواحد.

جديراً بالذكر بأن معدلات النمو في مصر قد زادت لأعلى مستوي لها منذ 10 سنوات، الأمر الذي أثر بشكل كبير على السيطرة على عجز الموازنة والتضخم أيضاً، وبعد الزيادة في معدلات النمو أشار صندوق النقد الدولي بأن مصر تسير على الطريق الصحيح.