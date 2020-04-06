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بالصور.. حملات مكثفة على الأسواق وضبط لحوم منتهية الصلاحية وأماكن تخزين سلع ومنتجات طبية

بواسطة أحمد سعيد
حملات مكثفة على الأسواق وضبط لحوم منتهية الصلاحية حملات مكثفة على الأسواق وضبط لحوم منتهية الصلاحية وأماكن تخزين سلع ومنتجات طبية

نفذت هيئة الرقابة الإدارية، حملات ميدانية على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية ومستلزمات الوقاية الطبية، لمواجهة جشع التجار بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في عددٍ من محافظات الجمهورية.

ضبط سلع تموينية متنوعة

أسفرت أعمال الهيئة وأجهزة الدولة عن ضبط 23,5 طن سلع تموينية متنوعة من “الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز” مُخزّنة لخلق طلب متزايد خلال الفترة الحالية وبيعها بأسعار مُغالٍ فيها، لتحقيق أرباح مضاعفة من فرق أسعار البيع، مستغلين حاجة المواطنين، إذ جرى ذلك في المحافظات التالية:

  • الشرقية
  • الدقهلية
  • المنوفية
  • كفر الشيخ
  • الغربية
  • الإسماعيلية
  • البحيرة
  • جنوب سيناء
  • بني سويف
  • الفيوم
  • أسيوط
  • الأقصر

ونجحت الحملات الرقابية، في ضبط نصف طن من “اللحوم، والدواجن، والأسماك” غير صالحة للاستهلاك الآدمي و1560 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وضبط ورشة تصنيع غير مُرخصة لتغليف وتعبئة المياه من مصدر محلي وباستخدام فلاتر ومرشحات غير مطابقة للمواصفات وبيعها كعبوات مياه معدنية، وحُررت محاضر لـ25 مخبزًا، لقيامها بالغلق في أثناء توقيتات العمل، والامتناع عن الإنتاج وبيع الخبز للمواطنين.

وأسفرت حملات الهيئة والأجهزة التنفيذية على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية عن ضبط نحو 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و7392 لتر مطهرات غير مُرخص استخدامها كمنتج صناعي أو طبي، و7200 قفاز طبي و5650 سرنجة، و2842 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، فيما أُحيل مرتكبو تلك المخالفات، والمنتجات المضبوطة المُحرزة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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