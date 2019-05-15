بالمصنعية اعرف | سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-5-2019 في مصر

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من التذبذب المستمر من بين ارتفاع وانخفاض، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر في التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء سجلت ارتفاع طفيف بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد وذلك عقب ارتفاع في سعر أوقية الذهب عالمياً، ومع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء سجل سعر الذهب استقرار تام في كافة أعيرة الذهب، حيث استقر عيار 21 دون المصنعية عند 615 جنية.

سعر الذهب اليوم

ارتفعت أوقية الذهب مساء أمس الثلاثاء لتسجل ارتفاع جديد بنحو 14 دولار، لتصل إلي 1297 دولار بدلاً من 1285 دولار، وسجل الجنية الذهب في أحدث تعاملات له 4920 جنية والذي يزن 8 جرامات، فيما سجل عيار 18 مقابل الجرام الواحد 527.25 جنية، وإليكم أسعار الذهب الآن في مصر بدون المصنعية.

العيار السعر بدون المصنعية بالجنية المصري عيار 24 702.75 عيار 21 615 عيار 18 527.25 الجنية الذهب 4920 أوقية الذهب 1297 دولار

ويتوقف سعر الذهب في مصر على عدة عوامل، سابقاً سعر الدولار اليوم في البنوك كان الأكبر تأثيراً في قيمة الذهب، ولكن بعد أن شهدت الورقة الخضراء حالة من التحركات الطفيفة، أصبحت أوقية الذهب في المقام الأول، ونتيجة لبدء تفعيل الجمارك الجديدة بين أمريكا والصين، يزداد التوتر التجاري بين البلدين مما يؤثر بشكل كبير على سعر الأوقية.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

ونقدم لكم تقرير عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة بقيمة المصنعية، وذلك بالعملتين الدولار والجنية المصري، حيث سجل سعر الجرام من عيار 18 بنحو 533.82 جنية، فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 بنحو 415.19 جنية، وإليكم أحدث أسعار المعدن الأصفر وفق آخر تقارير صادرة من محلات الصاغة.

العيار السعر بالجنية المصري السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 711.75 41.65 عيار 22 652.44 38.18 عيار 21 622.79 36.44 عيار 18 533.82 31.24 عيار 14 415.19 24.30 عيار 12 355.87 20.82 عيار 9 266.91 15.62

ونتابع معكم سعر الذهب على مدار التعاملات ليوم الأربعاء ورصد كافة التغييرات في سعر أعيرة الذهب سواء بالارتفاع أو الإنخفاض، مع العلم بأنه قد يوجد فروق بسيطة في أسعار الذهب المعروضة من مكان لآخر وذلك وفق فروق بسيطة لا تؤثر بشكل كبير.