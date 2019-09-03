بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء المٌوافق 3/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 3/9/2019 في مصر و المملكه العربيه السعودية في محلات الصاغه و الأسواق المحليه، حيث عاود سعر الذهب الإرتفاع مرة أخرى بعد آخر هبوط حدث له ليصبح سعر الجرام للعيار 24 حوالي 813.5 جنيهاً كما بلغ سعر عيار 21 للجرام حوالي 711.5 جنيهاً و سوف نعرض لكم سعر الذهب لجميع الأعيرة المختلفه وكذلك سعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب .

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر في الأسواق المحلية كمتوسط من سعر السوق شامل سعر المصنعية وقد تختلف الأسعار من محل للآخر حسب سعر المصنيعة .

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 813.03 جنيه 49.10 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 22 745.28 جنيه 45.01 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 21 711.42 جنيه 42.96 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 609.78 جنيه 36.82 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 14 474.27 جنيه 28.64 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 12 406.52 جنيه 24.55 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 9 304.89 جنيه 18.41 دولار أمريكي سعر أوقية الذهب 25,285 جنيه 1,527 دولار أمريكي سعر الجنيه الذهب 5,691 جنيه 343.68 دولار أمريكي سعر الكيلو الذهب 813,031 جنيه 49,096 دولار أمريكي

وقد شهدت أسعار الذهب إرتفاعاً ملحوظاً اليوم منذ مطلع الشهر الحالي بلغ حوالي سبعة جنيهات ونصف في سعر الجرام للعيار 24 .

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من سبتمبر الحالي .

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 184.15 ريال 49.10 سعر الذهب عيار 22 168.80 ريال 45.01 سعر الذهب عيار 21 161.13 ريال 42.96 سعر الذهب عيار 18 138.11 ريال 36.82 سعر الذهب عيار 14 107.42 ريال 28.64 سعر الذهب عيار 12 92.07 ريال 24.55 سعر أوقية الذهب 5,727 ريال 1,527 سعر الجنيه الذهب 1,289 ريال 343.68 سعر الكيلو الذهب 184,149 ريال 49,096

وقد شهدت الأسعار إرتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع الشهر الحالي بلغ حوالي ريال ونصف الريال في سعر الجرام الواحد .