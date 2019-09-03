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سعر الذهب قي مصر والسعوديه
سعر الذهب في يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2019
أخبار إقتصادية

بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء المٌوافق 3/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0

سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 3/9/2019 في مصر و المملكه العربيه السعودية في محلات الصاغه و الأسواق المحليه، حيث عاود سعر الذهب الإرتفاع مرة أخرى بعد آخر هبوط حدث له ليصبح سعر الجرام للعيار 24 حوالي 813.5 جنيهاً كما بلغ سعر عيار 21 للجرام حوالي 711.5 جنيهاً و سوف نعرض لكم سعر الذهب لجميع الأعيرة المختلفه وكذلك سعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب .

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر في الأسواق المحلية كمتوسط من سعر السوق شامل سعر المصنعية وقد تختلف الأسعار من محل للآخر حسب سعر المصنيعة .

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24813.03 جنيه49.10 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22745.28 جنيه45.01 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21711.42 جنيه42.96 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18609.78 جنيه36.82دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14474.27 جنيه28.64 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 12406.52 جنيه24.55 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 9304.89 جنيه18.41 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب25,285 جنيه1,527 دولار أمريكي
سعر الجنيه الذهب5,691 جنيه343.68 دولار أمريكي
سعر الكيلو الذهب813,031 جنيه49,096 دولار أمريكي

وقد شهدت أسعار الذهب  إرتفاعاً ملحوظاً اليوم  منذ مطلع الشهر الحالي بلغ حوالي سبعة جنيهات ونصف في سعر الجرام للعيار 24 .

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من سبتمبر الحالي .

 

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24184.15 ريال49.10
سعر الذهب عيار 22168.80 ريال45.01
سعر الذهب عيار 21161.13 ريال42.96
سعر الذهب عيار 18138.11 ريال36.82
سعر الذهب عيار 14107.42 ريال28.64
سعر الذهب عيار 1292.07 ريال24.55
سعر أوقية الذهب5,727 ريال1,527
سعر الجنيه الذهب1,289 ريال343.68
سعر الكيلو الذهب184,149 ريال49,096

وقد شهدت الأسعار إرتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع الشهر الحالي بلغ حوالي ريال ونصف الريال في سعر الجرام الواحد .



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نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه



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