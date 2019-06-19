بدون المصنعية.. اعرف بكام سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-6-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم شهد ارتفاع طفيف للغاية في محلات الصاغة بمصر لكل جرام، حيث سجل عيار 21 في أحدث تقارير يوم الأربعاء 631 جنيه، بارتفاع بلغ جنيه للجرام، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في مصر منذ مطلع الأسبوع الحالي وقد شهدت تغييرات كثيرة ما بين ارتفاع وإنخفاض، أخرها ارتفاع أسعار الذهب مساء أمس الثلاثاء بنحو 3 جنيهات للجرام، وبلغت أوقية الذهب اليوم الأربعاء 1341 دولار.

أسعار الذهب اليوم

الجدير بالذكر بأن أسعار الذهب قد شهدت بعض التغييرات على مدار الفترة الماضية نتيجة لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب حول فرض رسوم جمركية على جميع واردات المكسيك، وكذلك كان للحرب التجارية بين أمريكا والصين عامل كبير في تأثر سعر الأوقية، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب عالمياً، سجل الجنيه الذهب في أحدث تعاملات الآن 5048 جنيه ليُسجل مقارنة بتعاملات أمس ارتفاع بنحو 8 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية نتابعه معكم عبر موقع كلمة دوت أورج على مدار اليوم ورصد كافة الأحداث التي قد تؤثر على أسعار الذهب عالمياً، فقد سجل عيار 18 الأكثر إنتشاراً في محافظتي الإسكندرية والقاهرة عند 541 جنيه بزيادة قدرها جنيه لكل جرام مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وإليكم أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون قيمة المصنعية.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-6-2019 مقابل الجنيه.

الوحدة السعر بالجنيه لكل جرام عيار 24 720 عيار 21 631 عيار 18 541 الجنيه الذهب 5048 أوقية الذهب 1341 دولار

لم يتم إضافة قيمة المصنعية نظراً لإختلاف قيمة المصنعية طبقاً لعدة عوامل أساسية، من ضمنها حجم المشغولات ونوع الذهب، ويتم تحديث الأسعار في الجدول السابق حتى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الذهب اليوم في السعودية

مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء في المملكة، فقد انخفض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء بشكل طفيف للغاية، حيث سجل عيار 24 للجرام 162.09 ريال، مقابل 162.40 ريال في تعاملات أمس، وسجلت الأوقية مقابل الريال السعودي 5041 ريال، وسجل عيار 21 الآن 141.83 ريال، وإليكم كافة أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء.

الذهب في الوطن العربي بشكل عام يلجأ إليه الكثير لمعرفة أسعاره بشكل يومي، فالاستخدام الشائع للذهب في الوطن العربي هو التزين، مع العلم بأن الذهب له استخدامات كثيرة في أغلب مجالات الحياة.