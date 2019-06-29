بدون مصنعية.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2019 مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم السبت سجل استقرار تام على كافة مستوي الأعيرة في محلات الصاغة بمصر عقب الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب مساء أمس الجمعة في مصر بنحو 3 جنيهات للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 وفق أحدث تقارير صادرة حتى الآن بنحو 558 جنيه لكل جرام بدون قيمة المصنعية، بعد أن استقر سعر الأوقية عالمياً عند 1409 دولار.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية اضطرابات عديدة ما بين ارتفاع وإنخفاض بشكل مفاجئ بعد عدة أسباب أدت لإرتفاع أسعار الأوقية عالمياً من بينها قرارات الرئيس الأمريكي ترامب حول فرض رسوم جمركية على المسكيك، بالإضافة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأخيراً بسبب تلميحات الفيدرالي مؤخراً حول شأن خفض سعر الفائدة، الأمر الذي زاد الإقبال بشكل كبير على المعدن الأصفر عالمياً، وعبر موقع كلمة دوت أورج نتابع معكم أسعار الذهب اليوم بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر طلباً في محلات الصاغة 652 جنيه مقابل الجرام، فيما وضح عضو شعبة المعادن الثمينة مهدي عبد الفتاح بأن الطلب على سعر الذهب في مصر قد تراجع بشكل كبير خاصةً بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها خلال الفترة الماضية، وإليكم جدول أسعار الذهب مُحدث وفق أخر تقارير.

الوحدة السعر بالجنيه مقابل الجرام عيار 24 745 عيار 21 652 عيار 18 558 الجنيه الذهب 5216 أوقية الذهب 1409 دولار

أسعار الذهب بالجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية لإن قيمة المصنعية يتم تحديدها من خلال عدة عوامل وليس لها ضوابط ثابته.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية انخفاض طفيف للغاية، حيث سجل عيار 24 في أحدث تعاملات 170.02 ريال سعودي مقابل الجرام، تزامناً مع سعر الأوقية الذي سجل مقابل الريال 5288 ريال، وسجل عيار 21 مقابل الجرام بنحو 148.77 ريال، وسجل عيار 18 مقابل الجرام بنحو 127.52 ريال، وإليكم أحدث أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، ويتم تحديثها على مدار اليوم حالة وجود أي تحركات جديدة.

أسعار الذهب بالجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية، ووفق أحدث تقارير حتى الآن، ويتم تحديث أسعار الذهب في مصر والسعودية بشكل فوري حالة وجود تحركات جديدة في سعر الأوقية عالمياً.