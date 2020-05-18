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برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المواليد المحذوفين من بطاقات التموين

بواسطة شيماء إبراهيم
وزارة التموين إعادة المحذوفين

تقدم البرلماني محمد فؤاد بطلب إحاطة بشأن إضافة المواليد المحذوفين من بطاقات التموين، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين بشكاوى بسبب تأخر  إعادة المواليد المحذوفين إلى بطاقات التموين، حتى بعد قبول طلبات التعديل والإضافة، بعد أن فوجئوا بحذف العديد من المواليد من بطاقات التموين، وذلك دون سبب واضح.

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المواليد المحذوفين من بطاقات التموين

تقدم محمد فؤاد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإنتاج الحربي ووزير التموين، وقد تناول في طلبه:

  •  توجه أصحاب الشكاوى إلى مكاتب التموين، وهناك اكتشفوا أن حذف المواليد جاء لأسباب تقنية، خاصة بنظام صرف التموين.
  • قام المواطنين الذين تقدموا بطلبات شكاوى بكتابة تظلمات وطلبات تعديل، أوضحوا فيها أن المواليد الذين تم حذفهم جاء ذلك بسبب مشكلات تقنية.
  • تم قبول طلبات التعديل والتظلمات الخاصة بالمواطنين.
  • حتى الآن لم يتم إجراء التعديلات اللازمة بشأن إعادة هؤلاء المواليد إلى بطاقات التموين.
  • تسبب عدم إعادة إضافة المواليد في حرمان المستحقين من صرف مستحقاتهم التموينية.

وأخيرًا أكد بيومي على وجوب اتخاذ الخطوات سريعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها على خلفية أزمة كورونا، الأمر الذي يتطلب خطوات لحل الأزمة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا في مصر، والسعي في إعادة المواليد المحذوفين إلى البطاقات التموينية، خاصة بعد قبول التظلمات وطلبات التعديل، حتى يمكن للمستحقين صرف مستحقاتهم التموينية.

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

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