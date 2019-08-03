بزياده 4 جنيهات للجرام.. سعر الذهب اليوم السبت 3/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس يشهد إرتفاعاً ملحوظاً بعد نزوله نهاية الشهر الماضي شهر يوليو حوالي عشرة جنيهات للجرام ليواصل إرتفاعه من بدايه شهر أغسطس ليصل سعر الجرام لعيار 24 الى 768 كمتوسط لأسعار السوق بالمصنعية كما يبلغ سعر العيار 24 بدون مصنعية من 753 الى 755 جنيهاً للجرام، و سنعرض لحضراتكم أسعار جميع الأعيرة بتحديث فوري حسب السعر في السوق لحظة بلحظة .

سعر الذهب اليوم

إرتفع سعر الجرام أربعة جنيهات عن يوم أمس بالنسبة لعيار 24 ليبلغ 754 كمتوسط لسعر الجرام بدون المصنعيه حيث بلغ يوم أمس 750 جنيهاً، و بالنسبة لعيار 21 بلغ متوسط سعر الجرام 660 لزياده ثلاثة جنيهات عن يوم أمس، و بلغ سعر متوسط الجرام لعيار 18 تقريبا 566 جنيهاً، و بلغ سعر عيار 14 للجرام 440 بزياده إثنين جنيهاً عن يوم الجمعة .

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب كمتوسط لأسعار السوق في السعوديه بالمصنيعة .

عيار السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 173.81 ريال سعودي 46.33 دولار أمريكي عيار 22 159.33 ريال سعودي 42.47 دولار أمريكي عيار 21 152.09 ريال سعودي 40.54 دولار أمريكي عيار 18 130.36 ريال سعودي 34.75 دولار أمريكي عيار 14 101.39 ريال سعودي 27.03 دولار أمريكي عيار 12 86.91 ريال سعودي 23.17 دولار أمريكي الأوقية 5,406 ريال سعودي 1,441 دولار أمريكي كيلو الذهب 173,814 ريال سعودي 46,334 دولار أمريكي الجنية الذهب 1,217 ريال سعودي 324.35 دولار أمريكي

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم إنخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس بلغ 12 هلله في الجرام الواحد كمتوسط للإنخفاض ويختلف من محل صاغه للاخر .