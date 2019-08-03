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بزياده 4 جنيهات للجرام.. سعر الذهب اليوم السبت 3/8/2019 في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
بزياده 4 جنيهات للجرام.. سعر الذهب اليوم السبت 3/8/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس يشهد إرتفاعاً ملحوظاً بعد نزوله نهاية الشهر الماضي شهر يوليو حوالي عشرة جنيهات للجرام ليواصل إرتفاعه من بدايه شهر أغسطس ليصل سعر الجرام لعيار 24 الى 768 كمتوسط لأسعار السوق بالمصنعية كما يبلغ سعر العيار 24 بدون مصنعية من 753 الى 755 جنيهاً للجرام، و سنعرض لحضراتكم أسعار جميع الأعيرة بتحديث فوري حسب السعر في السوق لحظة بلحظة .

سعر الذهب اليوم

إرتفع سعر الجرام أربعة جنيهات عن يوم أمس بالنسبة لعيار 24 ليبلغ 754 كمتوسط لسعر الجرام بدون المصنعيه حيث بلغ يوم أمس 750 جنيهاً، و بالنسبة لعيار 21 بلغ متوسط سعر الجرام 660 لزياده ثلاثة جنيهات عن يوم أمس، و بلغ سعر متوسط الجرام لعيار 18 تقريبا 566 جنيهاً، و بلغ سعر عيار 14 للجرام 440 بزياده إثنين جنيهاً عن يوم الجمعة .

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب كمتوسط لأسعار السوق في السعوديه بالمصنيعة .

عيارالسعر بالريالالسعر بالدولار
عيار 24173.81 ريال سعودي46.33 دولار أمريكي
عيار 22159.33 ريال سعودي42.47  دولار أمريكي
عيار 21152.09 ريال سعودي40.54 دولار أمريكي
عيار 18130.36 ريال سعودي34.75 دولار أمريكي
عيار 14101.39 ريال سعودي27.03 دولار أمريكي
عيار 1286.91 ريال سعودي23.17 دولار أمريكي
الأوقية5,406 ريال سعودي1,441 دولار أمريكي
كيلو الذهب173,814 ريال سعودي46,334 دولار أمريكي
الجنية الذهب1,217 ريال سعودي324.35 دولار أمريكي

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم إنخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس بلغ 12 هلله في الجرام الواحد  كمتوسط للإنخفاض ويختلف من محل صاغه للاخر .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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