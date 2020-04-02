بسبب كورونا.. هيونداي تعلن عن تراجع كبير في مبيعات سيارتها بأمريكا الشهر الماضي

كشفت مجموعة هيونداي للسيارات، والتي تعتبر أكبر شركة سيارات داخل دولة كوريا الجنوبية، عن وجود تراجع واضح في الأسعار الخاصة بسياراتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، حيث يزيد عدد الإصابات داخل أمريكا يوما تلو الأخر.

وتفشى فيروس كورونا بشكل واضح داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي وحتى الآن، ووفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن عدد الإصابات سيزيد خلال الأسبوعين المقبلين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تشهد أرقاما مروعة في عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة حيث إن ذروة المرض ستكون في غضون أسبوعين.

تراجع أسعار شركة هيونداي وكيا بسبب فيروس كورونا

وأوضحت المجموعة خلال بيانها عن تراجع مبيعاتها بشكل واضح الشهر الماضي، حيث سجل الشركة الشهر الماضي بيع 81.5 ألف سيارة فقط في مقابل 118441 سيارة في نفس الشهر من عام 2019 الماضي، وهو ما يوضح الفارق الكبير في المبيعات بين الشهرين.

وعقب راندي باركر، رئيس هيونداي المسؤول عن المبيعات المحلية للشركات بأمريكا، على ذلك قائلا إنه كان من المتوقع حدوث ذلك الانخفاض في المبيعات في ظل ما يشهده العالم من أزمة فيروس كورونا علاوة على ذلك تفشيه بشكل واضح داخل الولايات المتحدة الأمريكية،

وشهدت المبيعات الخاصة بسيارات هيونداي جينسيس تراجع في الأسعار بنسبة 42% سنويا داخل السوق الأمريكية في الشهر الماضي وصل إلى 36 ألف و87 سيارة، بينما مبيعات شركة كيا تراجعت هي الأخرى بنسبة 19% حيث تم بيع 45 ألف و413 سيارة في مقابل بيع 55 ألف و814 سيارة في شهر مارس من عام 2019.