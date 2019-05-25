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بسكو مصر : اسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

تعتبر بسكو مصر واحدة من اعرق الشركات المصرية في انتاج الحلويات والمخبوزات , ولها جمهور عريض من المستهلكين , وأحد اشهر منتجاتها الموسمية مخبوزات عيد الفطر من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور , حيث شراء او عمل مخبوزات العيد منزلياً واحد من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد , وفرحة خاصة للصغار .

تختلف اسعار المخبوزات من مكان الى اخر , و المصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه او تصنيعه , حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز .

ووتواجد مخبوزات بسكو مصر في العديد من السوبر ماركت والهايبر ماركت الكبري في مصر بجانب منافذ الشركة المتوفرة في العديد من المدن والمحافظات المصرية .

قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر 2019 من بسكو مصر

  • علبة كعك سادة 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 95 جنية .
  • علبة كعك بالعجمية 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنية .
  • علبة كعك بالملبن 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنية .
  • علبة كعك بالتمر 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنية .
  • علبة كعك بعين الجمل 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنية .
  • غريبة سادة 100 % بالسمن البلدي 1 كيلو جرام بسعر 120 جنية .
  • بسكويت العيد بطعم البرتقال 1 كيلو جرام بسعر 85 جنية .
  • بسكويت العيد 1 كيلو جرام بسعر 85 جنية .
  • بيتي فور سادة 1 كيلو جرام بسعر 100 جنية .
  • بيتي فور فارمسيل مشكل 1 كيلو جرام بسعر 100 جنية .
  • تشكيلة العيد المميزة غنى بالسمن البلددي 2 كيلو جرام بسعر 225 جنية .

بسكو مصر : اسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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