بسكو مصر : اسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019

تعتبر بسكو مصر واحدة من اعرق الشركات المصرية في انتاج الحلويات والمخبوزات , ولها جمهور عريض من المستهلكين , وأحد اشهر منتجاتها الموسمية مخبوزات عيد الفطر من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور , حيث شراء او عمل مخبوزات العيد منزلياً واحد من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد , وفرحة خاصة للصغار .
تختلف اسعار المخبوزات من مكان الى اخر , و المصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه او تصنيعه , حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز .
ووتواجد مخبوزات بسكو مصر في العديد من السوبر ماركت والهايبر ماركت الكبري في مصر بجانب منافذ الشركة المتوفرة في العديد من المدن والمحافظات المصرية .
قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر 2019 من بسكو مصر
- علبة كعك سادة 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 95 جنية .
- علبة كعك بالعجمية 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنية .
- علبة كعك بالملبن 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنية .
- علبة كعك بالتمر 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنية .
- علبة كعك بعين الجمل 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنية .
- غريبة سادة 100 % بالسمن البلدي 1 كيلو جرام بسعر 120 جنية .
- بسكويت العيد بطعم البرتقال 1 كيلو جرام بسعر 85 جنية .
- بسكويت العيد 1 كيلو جرام بسعر 85 جنية .
- بيتي فور سادة 1 كيلو جرام بسعر 100 جنية .
- بيتي فور فارمسيل مشكل 1 كيلو جرام بسعر 100 جنية .
- تشكيلة العيد المميزة غنى بالسمن البلددي 2 كيلو جرام بسعر 225 جنية .
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