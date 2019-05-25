بسكو مصر : اسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019

تعتبر بسكو مصر واحدة من اعرق الشركات المصرية في انتاج الحلويات والمخبوزات , ولها جمهور عريض من المستهلكين , وأحد اشهر منتجاتها الموسمية مخبوزات عيد الفطر من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور , حيث شراء او عمل مخبوزات العيد منزلياً واحد من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد , وفرحة خاصة للصغار .

تختلف اسعار المخبوزات من مكان الى اخر , و المصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه او تصنيعه , حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز .

ووتواجد مخبوزات بسكو مصر في العديد من السوبر ماركت والهايبر ماركت الكبري في مصر بجانب منافذ الشركة المتوفرة في العديد من المدن والمحافظات المصرية .

قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر 2019 من بسكو مصر