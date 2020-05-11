بشري للمواطنين.. تكليف من رئيس الجمهورية بإنشاء وحدات سكنية جديدة

إنشاء وحدات سكنية اجتماعية تلقى اهتمام كبير من الدولة وحكومتها وذلك لأنه السبيل الأهم أمامها لتوفير مساحة من الأمان الاجتماعي وتوفير قدر من العدالة الاجتماعية.

اجتماع رئيس الوزراء اليوم ومتابعة الموقف المالي لصندوق الاسكان:

اجتمع اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المسؤولين منهم وزير المالية ووزير الاسكان وآخرون لاستعراض الموقف الخاص بالوضع المالي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رئيس الوزراء من جهته أكد خلال الاجتماع على السعي بكل الأدوات الممكنة للتوسع في انشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، معتبرًا أن السعي في توفير مسكن ملائم لمن يحتاجونه مسؤولية الدولة وأهم خطواتها في تحمل أعباء المواطنين وتثبيت أركان العدالة الاجتماعية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه.

تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية جديدة بتكليف من رئيس الجمهورية:

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتنفيذ 250 ألف وحدة جديدة للإسكان الاجتماعي، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من المسكن والاستفادة مما تم توفيره من فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات المرتبطة بهذه الوحدات السكنية.

ما عرضه وزير الإسكان خلال الاجتماع من نشاط لصندوق الإسكان الاجتماعي:

استعرض وزير الإسكان ما تم إنجازه لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، مشددا على عدد من النقاط المرتبطة بهذا المشروع الذي تصل تكلفته الى 193 مليار جنيه بالاضافة الى 50 مليار جنيه لإنشاء المرافق العامة.

وأكد وزير الإسكان أن ما تم الانتهاء منه حتى الآن 41% من المشروع بواقع 428 ألف وحدة سكنية والجاري تنفيذه نحو 19% بواقع 194 ألف وحدة.