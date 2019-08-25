بعدإقراره رسميًا .. ما هي حالات استحقاق المعاش وفق قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد

بعد أن وافق مجلس النواب على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير المقبل، باستثناء أربعة مواد ( 111 – 112 – 113 – 114 ) التي يُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون، ولعل أكثر ما يثير اهتمام أصحاب المعاشات في هذا القانون هو حالات استحقاق المعاش، لذلك في هذه المقالة نلقِ الضوء على تلك الحالات التي وردت في المادة 21 من القانون الجديد في السطور القادمة.

قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد

حالات استحقاق المعاش في القانون الجديد

نصت المادة 21 من القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية والمعاشات، حالات استحقاق المعاش في هذا القانون، وهي التالية:

المادة 21 : يستحق المعاش فى الحالات الآتية: