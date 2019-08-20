بعد أسبوع من التراجعات| أسعار الدواجن البيضاء اليوم في مصر ترتفع والبلدي ثابت

بعد أسبوع من انقضاء عُطلة أعياد الأضحى بمصر، شهدت فيه الدواجن البيضاء حالة من التراجع الملحوظ حتى وصل سعر الكيلو من المزرعة جملة إلى مستوى 20 جنيه، سبق ذلك حالة من الركود شملت قطاع سوق الدواجن بكل أنواعه نظراً لانحسار شديد بمستوى الطلب من قبل المستهلكين لتوجه قدراتهم الاستهلاكية لشراء اللحوم الحمراء بمناسبة الأعياد، وبهذا التقرير نرصد أحدث سعر أسفرت عنه تعاملات بورصة الدواجن الآن لنقدم إليكم أسعار كافة أنواع الدواجن بالسوق المصرية اليوم الثلاثاء 20 أغسطس للمستهلك النهائي وبسعر التجزئة.

أخبار أسواق الدواجن اليوم

فلقد أكدت تقارير عن بورصة الدواجن المصرية بتاريخ 20-8-2019 أن مع ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء، شهد كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة للتاجر زيادة بمقدار 2 جنيه، ليصبح سعر الكيلو جملة 22 جنيه بعد أن سجل ولمدة أسبوع كامل تراجع ليصل لسعر 20 جنيه من المزرعة، وسنوضح لكم فيما يلي أحدث الأسعار الآن التي تُقدم للمستهلك النهائي بالمتاجر، وسط توقعات بارتفاع جديد بأسعار الدواجن الأسبوع القادم مع تنامي مستوى الطلب الأسواق.

حيث أكدت البيانات أن السعر الحالي للدواجن البيضاء المباعة للمستهلك يتراوح الكيلو منها من 25ج – 29ج للكيلو سعر تجزئة، وعن أسعار الدواجن البلدي وأسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء فلقد أكدت معلومات السوق أنها ثابتة ومُستقرة عند أخر سعر لها من أسبوع مضى.

فلقد سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 20-8-2019 ليوم الثلاثاء بمصر سعر من 35 جنيه للكيلو الواحد حتى 45 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار الدواجن الساسو بالسوق من سعر 35 جنيه حتى 38 جنيه، وكل تلك الأسعار تأتيكم بالاسترشاد ببيانات بورصات الدواجن بتاريخ تداولات الدواجن اليوم، مع تقارير أسواق التجزئة للبيع والشراء لمختلف أنواع الدواجن بالسوق المصرية اليوم الثلاثاء.