بعد ارتفاعه أمس .. أسعار الذهب تتراجع 9 جنيهات اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2019 في الأسواق المصرية والعالمية

شهدت أسعار الذهب حالة تراجع فى تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو لعام 2019 بقيمة 9 جنيهات في أسواق الصاغة داخل جمهورية مصر العربية ، حيث قد سجل الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة المصرية 653 جنيه مصري، وقد أتى ذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع يوم أمس الثلاثاء، وكان قد سجل عيار 21 أمس 662 جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب تتراجع في الأسواق المصرية والعالمية

ومن الجدير بالذكر أن الانخفاض الحالي الذي تشهده أسعار الذهب داخل جمهورية مصر العربية، كان قد جاء بعد تراجع كبير شهده سعر الذهب على المستوى العالمي لتخسر الأوقية ما يقرب من 24 دولارًا، فقد تراجع سعر الوقية من 1430 دولار إلى 1406 دولار، اليوم الأربعاء، ويعد هذا تراجع بنسبة كبيرة للغاية، لينخفض بذلك الذهب من أعلى نقطة سعرية له منذ 6 سنوات.

ويذكر أن أسعار الذهب قد انخفضت عن نسبة تزيد عن 1% اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019، وقد أتي ذلك بعد أن قلل فيه مسئولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي من توقعات انخفاض كبير لأسعار الفائدة، بينما يذكر قيام الممستثمرون ببيع المعدن النفيس “الذهب” لجني الأرباح بعد الارتفاع القوي الذي قد شهدته أسعار الذهب أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

يذكر أن سعر الذهب من عيار 21 قد سجل سعر 653 جنيه للجرام الواحد.

بينما قد سجل سعر الذهب من عيار 18 مبلغ 560 جنيه للجرام.

في حين قد وصل سعر الذهب من عيار 24 إلى مبلغ 747 جنيها للجرام.

كما قد سجل الجنيه الذهب سعر 5224 جنيه.

في حين يذكر أن سعر وقية الذهب قد وصل 1406 دولار.

ومن الجدير بالذكر أن إيهاب واصف الخبير في أسواق الذهب في مصر، وعضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، قد أوضح أن اخفاض الذهب قد أتى بعد اتجاه الأشخاص من حائزي المعدن النفسي إلى بيع الذهب بشكل فعلي من أجل القيام بجنى الأرباح نتيجة فرق السعر، رغبة من الأشخاص البائعين في الاستفادة من فروق السعر، التي شهدتها أسواق الذهب نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة للغاية خلال الأيام الخمسة الماضية.