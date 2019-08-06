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بعد ارتفاعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

تشهد أسعار المعدن الأصفر حالة من الارتفاع المتزايد والملحوظ بشكل كبير في مصر خلال الأيام الماضية ، حيث شهدت أسعار الذهب يوم أمس اللإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس لعام 2019 ، أعلى مستوى في ارتفاع الأسعار كانت قد شهدته مصر ، لذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف وأحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية ، وهو ما نقدمه لك لليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أغسطس لعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الموضحة في الجداول التالية هي أسعار الذهب فقط بغير القيام بإضافة أي مصنعية ، وقد تكون قيمة المصنعية بدءًا من 30 جنيه وصولًا إلى أكثر من ذلك ، ويختلف ذلك باختلاف نوع عيار الذهب ، واختلاف محلات الذهب من محافظة إلى أخرى.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24762 إلى 765 جنيه مصري
عيار 22699 إلى 701 جنيه مصري
عيار 21667 إلى 669 جنيه مصري
عيار 18572 إلى 573 جنيه مصري
عيار 14445 إلى 446 جنيه مصري
عيار 12381 إلى 382 جنيه مصري
الاونصة23,707 إلى 23,778 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,336 إلى 5,352 جنيه مصري
كيلو الذهب762,286 إلى 764,571 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24779.82 جنيه$47.09
سعر الذهب عيار 22714.84 جنيه$43.17
اسعار الذهب عيار 21682.36 جنيه$41.20
اسعار الذهب عيار 18584.87 جنيه$35.32
سعر الذهب عيار 14454.90 جنيه$27.47
سعر الذهب عيار 12389.91 جنيه$23.55
سعر الذهب عيار 9292.43 جنيه$17.66
اسعار أوقية الذهب24,252 جنيه$1,465
اسعار جنيه الذهب5,459 جنيه$329.64
اسعار كيلو الذهب779,820 جنيه$47,090

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
4 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
3 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
2 أغسطس768.31 جنيه672.29 جنيه576.24 جنيه448.18 جنيه384.15 جنيه
1 أغسطس769.05 جنيه672.94 جنيه576.80 جنيه448.62 جنيه384.53 جنيه
31 يوليو751.68 جنيه657.74 جنيه563.77 جنيه438.48 جنيه375.84 جنيه
30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه
29 يوليو760.18 جنيه665.17 جنيه570.14 جنيه443.44 جنيه380.09 جنيه
28 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
27 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
26 يوليو757.18 جنيه662.55 جنيه567.89 جنيه441.69 جنيه378.59 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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