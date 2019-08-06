بعد ارتفاعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تشهد أسعار المعدن الأصفر حالة من الارتفاع المتزايد والملحوظ بشكل كبير في مصر خلال الأيام الماضية ، حيث شهدت أسعار الذهب يوم أمس اللإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس لعام 2019 ، أعلى مستوى في ارتفاع الأسعار كانت قد شهدته مصر ، لذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف وأحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية ، وهو ما نقدمه لك لليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أغسطس لعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الموضحة في الجداول التالية هي أسعار الذهب فقط بغير القيام بإضافة أي مصنعية ، وقد تكون قيمة المصنعية بدءًا من 30 جنيه وصولًا إلى أكثر من ذلك ، ويختلف ذلك باختلاف نوع عيار الذهب ، واختلاف محلات الذهب من محافظة إلى أخرى.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 762 إلى 765 جنيه مصري عيار 22 699 إلى 701 جنيه مصري عيار 21 667 إلى 669 جنيه مصري عيار 18 572 إلى 573 جنيه مصري عيار 14 445 إلى 446 جنيه مصري عيار 12 381 إلى 382 جنيه مصري الاونصة 23,707 إلى 23,778 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,336 إلى 5,352 جنيه مصري كيلو الذهب 762,286 إلى 764,571 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 779.82 جنيه $47.09 سعر الذهب عيار 22 714.84 جنيه $43.17 اسعار الذهب عيار 21 682.36 جنيه $41.20 اسعار الذهب عيار 18 584.87 جنيه $35.32 سعر الذهب عيار 14 454.90 جنيه $27.47 سعر الذهب عيار 12 389.91 جنيه $23.55 سعر الذهب عيار 9 292.43 جنيه $17.66 اسعار أوقية الذهب 24,252 جنيه $1,465 اسعار جنيه الذهب 5,459 جنيه $329.64 اسعار كيلو الذهب 779,820 جنيه $47,090