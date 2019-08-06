بعد ارتفاعه أمس .. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تشهد أسعار المعدن الأصفر حالة من الارتفاع المتزايد والملحوظ بشكل كبير في مصر خلال الأيام الماضية ، حيث شهدت أسعار الذهب يوم أمس اللإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس لعام 2019 ، أعلى مستوى في ارتفاع الأسعار كانت قد شهدته مصر ، لذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف وأحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية ، وهو ما نقدمه لك لليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أغسطس لعام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الموضحة في الجداول التالية هي أسعار الذهب فقط بغير القيام بإضافة أي مصنعية ، وقد تكون قيمة المصنعية بدءًا من 30 جنيه وصولًا إلى أكثر من ذلك ، ويختلف ذلك باختلاف نوع عيار الذهب ، واختلاف محلات الذهب من محافظة إلى أخرى.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|762 إلى 765 جنيه مصري
|عيار 22
|699 إلى 701 جنيه مصري
|عيار 21
|667 إلى 669 جنيه مصري
|عيار 18
|572 إلى 573 جنيه مصري
|عيار 14
|445 إلى 446 جنيه مصري
|عيار 12
|381 إلى 382 جنيه مصري
|الاونصة
|23,707 إلى 23,778 جنيه مصري
|الجنيه الذهب
|5,336 إلى 5,352 جنيه مصري
|كيلو الذهب
|762,286 إلى 764,571 جنيه مصري
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|779.82 جنيه
|$47.09
|سعر الذهب عيار 22
|714.84 جنيه
|$43.17
|اسعار الذهب عيار 21
|682.36 جنيه
|$41.20
|اسعار الذهب عيار 18
|584.87 جنيه
|$35.32
|سعر الذهب عيار 14
|454.90 جنيه
|$27.47
|سعر الذهب عيار 12
|389.91 جنيه
|$23.55
|سعر الذهب عيار 9
|292.43 جنيه
|$17.66
|اسعار أوقية الذهب
|24,252 جنيه
|$1,465
|اسعار جنيه الذهب
|5,459 جنيه
|$329.64
|اسعار كيلو الذهب
|779,820 جنيه
|$47,090
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|4 أغسطس
|766.58 جنيه
|670.77 جنيه
|574.94 جنيه
|447.17 جنيه
|383.29 جنيه
|3 أغسطس
|766.58 جنيه
|670.77 جنيه
|574.94 جنيه
|447.17 جنيه
|383.29 جنيه
|2 أغسطس
|768.31 جنيه
|672.29 جنيه
|576.24 جنيه
|448.18 جنيه
|384.15 جنيه
|1 أغسطس
|769.05 جنيه
|672.94 جنيه
|576.80 جنيه
|448.62 جنيه
|384.53 جنيه
|31 يوليو
|751.68 جنيه
|657.74 جنيه
|563.77 جنيه
|438.48 جنيه
|375.84 جنيه
|30 يوليو
|762.14 جنيه
|666.89 جنيه
|571.62 جنيه
|444.59 جنيه
|381.07 جنيه
|29 يوليو
|760.18 جنيه
|665.17 جنيه
|570.14 جنيه
|443.44 جنيه
|380.09 جنيه
|28 يوليو
|755.67 جنيه
|661.23 جنيه
|566.77 جنيه
|440.81 جنيه
|377.84 جنيه
|27 يوليو
|755.67 جنيه
|661.23 جنيه
|566.77 جنيه
|440.81 جنيه
|377.84 جنيه
|26 يوليو
|757.18 جنيه
|662.55 جنيه
|567.89 جنيه
|441.69 جنيه
|378.59 جنيه
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