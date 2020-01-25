بعد ارتفاعه صباح اليوم .. سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

شهدت تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020 في محلات الصاغة في مصر ارتفاع سريع في أسعار الذهب، حيث ارتفع سعر الجرام الواحد خلال مستهل تعاملات اليوم بقيمة 6 جنيهات، ليصل سعر الجرام من الذهب عيار 24 إلى 798 جنيه، بعد أن كان سعره يوم الخميس الماضي وقبل الارتفاع 792 جنيه للجرام الواحد.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 699 جنيه للجرام الواحد، ووصل سعر الجرام من الذهب عيار 18 كذلك بعد الارتفاع إلى 599 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم نحو 5 آلاف و593 جنيه، هذا وفقًا للبيانات الصادرة بخصوص بداية تعاملات اليوم السبت ومقارنتها بتعاملات الخميس الماضي.

أما بالنسبة لتوقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، فإن الكثير من الخبراء والمتعاملين في سوق الذهب قد أجمعوا على أن التنبؤ بأسعار الذهب يعد درب من المستحيل، ويرجع هذا إلى تأثير العديد من العوامل المتغيرة يوميًا على السعر المحلي والعالمي للمعدن الأصفر، بحيث يصعب حتى على الخبراء معرفة توقعات الأسعار الفترة القادمة.

ومن بين تلك المتغيرات، العرض والطلب، بحيث ترتفع الأسعار بارتفاع الطلب على المعدن، ولكن حتى الطلب على المعدن تتحكم به عده عوامل منها اتجاه السوق العالمية والمستثمرين، وكذلك سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك، والدولار أمام العملات الرئيسية، وأخيرًا السعر العالمي للأوقية، والتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية، وكذلك وضع السوق العالمي ومدى استقراره.

سعر الذهب اليوم