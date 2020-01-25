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أخبار إقتصادية

بعد ارتفاعه صباح اليوم .. سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

بواسطة dina badr 0
سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

شهدت تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020 في محلات الصاغة في مصر ارتفاع سريع في أسعار الذهب، حيث ارتفع سعر الجرام الواحد خلال مستهل تعاملات اليوم بقيمة 6 جنيهات، ليصل سعر الجرام من الذهب عيار 24 إلى 798 جنيه، بعد أن كان سعره يوم الخميس الماضي وقبل الارتفاع 792 جنيه للجرام الواحد.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 699 جنيه للجرام الواحد، ووصل سعر الجرام من الذهب عيار 18 كذلك بعد الارتفاع إلى 599 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم نحو 5 آلاف و593 جنيه، هذا وفقًا للبيانات الصادرة بخصوص بداية تعاملات اليوم السبت ومقارنتها بتعاملات الخميس الماضي.

أما بالنسبة لتوقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، فإن الكثير من الخبراء والمتعاملين في سوق الذهب قد أجمعوا على أن التنبؤ بأسعار الذهب يعد درب من المستحيل، ويرجع هذا إلى تأثير العديد من العوامل المتغيرة يوميًا على السعر المحلي والعالمي للمعدن الأصفر، بحيث يصعب حتى على الخبراء معرفة توقعات الأسعار الفترة القادمة.

ومن بين تلك المتغيرات، العرض والطلب، بحيث ترتفع الأسعار بارتفاع الطلب على المعدن، ولكن حتى الطلب على المعدن تتحكم به عده عوامل منها اتجاه السوق العالمية والمستثمرين، وكذلك سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك، والدولار أمام العملات الرئيسية، وأخيرًا السعر العالمي للأوقية، والتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية، وكذلك وضع السوق العالمي ومدى استقراره.

سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24786 إلى 789
عيار 22721 إلى 723
عيار 21688 إلى 690
عيار 18590 إلى 591
عيار 14459 إلى 460
عيار 12393 إلى 394
الاونصة24,453 إلى 24,525
الجنيه الذهب5,504 إلى 5,520
الكيلو786,286 إلى 788,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

dina badr

    طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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