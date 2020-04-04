بعد ارتفاعه وإقتراب عيار 21 من حاجز ال700 جنيه .. سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والسعر العالمي

شهدت تعاملات اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2020 ارتفاع طفيف في سعر الذهب في السوق المحلية، وذلك بالمقارنة بتعاملات الأمس، وقال المتعاملون أن هذا الارتفاع جاء متأثرًا بالارتفاع الذي طرأ على الأسعار العالمية خلال التعاملات، وصرح سكرتير عام شعبة الذهب “نادي نجيب” أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 698 جنيه.

سعر الذهب اليوم

صرح سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة “نادي نجيب”، أن سعر الذهب في اليوم المحلية خلال تعاملات اليوم سجل ارتفاع طفيف بالمقارنة بأسعار الأمس، فقد وصل سعر الجرام من الذهب عيار 21 اليوم 698 جنيه، بعدما كان سعره بالأمس 695 جنيه، بارتفاع 3 جنيه في سعر الجرام، وسجل سعر الذهب اليوم وفقًا لتصريحات سكرتير عام شعبة الذهب التالي:

عيار الذهب سعر الجرام بالجنيه عيار 21 698 جنيه عيار 18 598.2 جنيه عيار 24 797.7 جنيه الجنيه الذهب 5584 جنيه

السعر العالمي للذهب

شهدت تعاملات الذهب في السوق العالمية ارتفاع طفيف، الأمر الذي انعكس بدوره على السعر المحلي للذهب في محلات الصاغة، حيث سجل الارتفاع في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم بالمقارنة بتعاملات أمس 3 جنيهات، ووفقًا للبيانات التي نشرتها وكالة بلومبرج فيما يخص أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الخميس، فقد سجلت الأسعار ارتفاع بقيمة 6.8 دولار ما يعادل 0.42% من سعر الأوقية، ليسجل سعر الأوقية بعد الارتفاع 1620.8 دولار، وأثر السعر العالمي بدوره على السعر المحلي، مسببًا ارتفاعه بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام.