بعد ارتفاع أمس .. ننشر أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد بمحلات الصاغة

أظهرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 استقرار ملحوظ، عند مقارنتها بتعاملات أمس الخميس، والتي سجلت خلالها ارتفاع ملحوظ بالأسعار، بقيمة 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد، ووصل سعر الجرام من الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 827 جنيه، بينما سجل سعر الأوقية في السوق العالمي 1898 دولار، وتشير التوقعات إلى استمرار الأسعار عند نفس المستوى خلال تعاملات الساعات المقبلة.

أسعار الذهب

سجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة الأسعار التالية:

العيار سعر الجرام عيار 18 709 جنيه عيار 21 827 جنيه عيار 24 945 جنيه الجنيه الذهب 6616 جنيه أوقية الذهب 1898 دولار

الذهب في محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 943 إلى 945 عيار 22 864 إلى 866 عيار 21 825 إلى 827 عيار 18 707 إلى 709 عيار 14 550 إلى 551 عيار 12 471 إلى 473 الاونصة 29,323 إلى 29,394 الجنيه الذهب 6,600 إلى 6,616 الكيلو 942,857 إلى 945,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

توقعات الأسعار

اختتمت تعاملات الذهب عام 2020، بارتفاع على مدار الأسبوع المنقضي بواقع 7 جنيهات، وجاء هذا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، ووصلت نسبة الارتفاع التي سجلها سعر الذهب بحلول نهاية العام نحو 22%، والتي قوبلت على الجانب الآخر بتراجع ملحوظ في معدلات الشراء على مستوى العالم، وذلك على خلفية أزمة جائحة كورونا التي أصابت العالم الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى توقف المناسبات الجماعية وحفلات الزفاف بشكل مؤقت.

وعلى مستوى تعاملات المعدن الأصفر في السوق المصرية، فقد غيم عليها حالة من الهدوء النسبي على مدار شهري “نوفمبر وأول نصف من ديسمبر”، وفقًا لما أكدته شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، فربما ينتظر المستلك هبوط ملحوظ بالأسعار، إذ أن أسعار المعدن قد تراجعت في بعض الأحيان لما دون ال800 جنيه ولم يتحرك المستهلك ساكنًا.

ومن المعروف أن حالة الارتفاع التي طرأت على سعر الذهب قد أدت إلى تراجع ملحوظ بحركة المبيعات بالسوق، على مستوى أعيرة المعدن المختلفة، هذا على الرغم من حرص الأسر على شراء الذهب للتباهي به في المناسبات المختلفة، ولكن هبوط الأسعار من المؤكد أن يتسبب في تحريك حركة المبيعات ولو بجزء صغير.