بعد ارتفاع الأوقية أمس.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 13-6-2019 في مصر والمملكة السعودية

سعر الذهب اليوم الخميس سجل استقرار تام في محلات الصاغة عقب قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم مساء أمس، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاع جديد في التعاملات المسائية بنحو 9 جنيه للجرام، وقد سجلت الأوقية فئة عيار 21 بداية من تعاملات اليوم 1336 دولار، ليستقر الجنية الذهب الذي يزن 8 جرام من عيار 21 بنحو 5008 جنيه، ونتابع في كل من مصر والسعودية أسعار الذهب بصورة دائمة ورصد أسعار كافة أعيرة الذهب في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الخميس

جديراً بالذكر أن الفترة الحالية تشهد إقبال كبير على المعدن الأصفر عالمياً، بالإضافة حول شأن البنك المركزي الأمريكي بخفض نسبة الفائدة، وأحد أبرز أسباب ارتفاع الذهب خلال الفترة السابقة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وكذلك الرسوم الجمركية على ورادات المكسيك، حيث استقر عيار 21 مقابل الجرام بنحو 626 جنيه، وقد تشهد أسعار الذهب تفاوت من محل صائغ لأخر طبقاً فروق بسيطة.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر شهد استقرار تام على كافة الأعيرة، سجل عيار 18 أحد أبرز أعيرة الذهب إقبالاً شراءً بعد 536 جنيه للجرام، وسجلت الأوقية 1336 دولار، وسجل عيار 24 طبقاً للتعاملات المسائية ليوم الخميس 715 جنيه مقابل الجرام.

الوحدة السعر بالجنيه المصري للجرام عيار 24 715 عيار 21 626 عيار 18 536 الجنيه الذهب 5008 أوقية الذهب 1336

الأسعار تم رصدها دون قيمة المصنعيه وفقاً لأخر تحديثات الخميس، خاصةً أن قيمة المصنعية تخضع لعوامل أخري ليكن من أبرزها حجم المشغولات وماركة الذهب المُباع.

أسعار الذهب في السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية ارتفاع جديد بشكل طفيف، حيث سجل عيار 21 للجرام بنحو 161.23 ريال مقابل 160.84 في تعاملات أمس، بينما سجلت متوسط أوقية الذهب 5014 ريال، وأخيراً سجلت الأوقية 1337 دولار، وإليكم قائمة بأحدث أسعار الذهب في المملكة.

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 161.23 42.99 عيار 22 147.80 39.41 عيار 21 141.08 37.61 عيار 18 120.93 32.24 الجنيه الذهب 1129 300.92 أوقية الذهب 5014 1337

وسجل عيار 14 بنحو 94.05 ريال مقابل الجرام الواحد، فيما سجل كيلو الذهب بالريال السعودي 161.234 ريال، ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر والسعودية بصورة مستمرة على مدار اليوم وتحديث دائم بالتزامن مع أسعار الأوقية التي تخضع لها أسعار الذهب في المقام الأول.