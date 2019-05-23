بعد التراجع أمس بمقدار 3 جنيه | سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو يتجه للصعود بحذر

أسعار الذهب اليومية بالسوق المصرية، من التقارير الإخبارية ذات الأهمية الكبرى فيما يتعلق بنشاط جانب هام من الاقتصاد المصري خاصة فيما يخص الادخار والاستثمار الفردي الذي يلعب فيه الذهب الدور الأكبر بل والأهم لدى الكثير من المدخرين والمستثمرين .

وبهذا التقرير الفوري الراصد لأحدث أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 23-5-2019، ننقل لكم تفاصيل حركة الأسعار اليومية للذهب بساعات وفترات التعامل، كما ننقل لكم أي تغير يتعلق بالأسعار في لإطار متابعة شاملة لأحدث أخبار الذهب في مصر .. فإليكم التفاصيل .

أسعار الذهب اليوم 23-5-2019 بمصر

فبعد أن سجل الذهب حالة من التراجع خلال الأيام الماضية تجلت في تراجعه بمقدار 10 جنيه كاملة خلال الثلاث أيام الماضية، و 3 جنيه تراجع للجرام أمس فقط، يعود الذهب للصعود وان كان بشكل طفيف وحاذر بمقدار جنيه للجرام الواحد، وفيما يلي أسعار الذهب الآن ولكن بدون المصنعية التي تتراوح بالعادة حسب محل الصاغة نفسه من 60 حتى 80 جنيه للجرام .. الأسعار هي أسعار السوق الآن بمصر :

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 24 حسب إعلان السوق المصرية 693 جنيه بدون مصنعية .

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس بمصر حسب إعلان السوق سجل 606 جنيه .

سعر الذهب اليوم من عيار 18 اليوم الخميس داخل مصر حسب ما هو مُعلن سجل 519 جنيه .

واستكمالاً لرصد أحدث أسعار الذهب اليوم بمصر تبين أن سعر الجنيه الذهب بتاريخ 23 مايو 2019 ليوم الخميس بالسوق، سجل حسب بيان سوق الصاغة المصرية سعر 4488 جنيه .

مع ملاحظة : أن هناك تفاوت بسيط قد يحدث باختلاف المحافظات لكنه لن يتخطي 50 قرش للجرام، مع مراعاة أن الأسعار السابقة بدون مصنعية، وتختلف أيضاً قيمة المصنعية حسب تقديرات الصائغ نفسه .

أسباب صعود الذهب اليوم

بعد تراجع أمس للذهب، سجلت الأوقية عالمياً اليوم الخميس استقرار، والاستقرار بعد التراجع للمعدن الأصفر عادة ما يقابله توقعات إيجابية تدفع المضاربين للشراء الحاذر، وهذا ساهم في الارتفاع الطفيف الحادث .